Rise Of The Ronin: la data di uscita annunciata ai TGA 2023

Il recente trailer, mostrato durante i The Game Awards 2023, ha dato a "Rise of the Ronin" una data di uscita ufficiale: il 22 marzo. Il titolo, sviluppato da Team Ninja, sarà disponibile sia su PC che su PS5, promettendo un'avventura coinvolgente che unisce elementi da action game e da Souls-Like.

Descritto come un action RPG immerso nel Giappone feudale, "Rise of the Ronin" invita i giocatori a incarnare un coraggioso samurai in un periodo di cruenta guerra.

Il gioco si colloca durante la caduta dello shogunato Tokugawa nel diciannovesimo secolo, un periodo tumultuoso caratterizzato da oppressione e conflitti. Questo contesto drammatico servirà da scenario per l'esperienza di gioco, offrendo un'ambientazione ricca di tensione e drammaticità.

"Rise of the Ronin" promette un'esplorazione approfondita del Giappone feudale, con la possibilità di muoversi attraverso il territorio a cavallo o con altri mezzi di trasporto. L'arsenale a disposizione del giocatore sarà variegato, permettendo l'utilizzo di diverse armi per affrontare gli avversari.

Il titolo è stato paragonato a una fusione tra i gameplay di "Ghost of Tsushima" e "Dark Souls", suggerendo un mix di combattimento tattico e sfide impegnative. Ciò sottolinea l'importanza della strategia nell'affrontare i nemici e il livello di sfida che potrebbe caratterizzare il gameplay.

Con l'aspettativa di un'avventura coinvolgente e immersiva, "Rise of the Ronin" sembra puntare sull'ambientazione storica affascinante, combinata con un gameplay che richiederà abilità e tattica per progredire nella storia.

La data di uscita fissata per il prossimo 22 marzo 2023 non è per nulla lontana, ma siamo già impazienti di immergerci in questa esperienza legata al Giappone feudale, targata PlayStation Studios e Team Ninja.