Prezzo BOMBA su queste cuffie gaming Hori! (-24%)

Se cercate delle cuffie dall'ottimo rapporto qualità/prezzo da abbinare alla vostra Nintendo Switch, non fatevi sfuggire queste cuffie gaming Hori in colorazione nera e rossa, attualmente disponibili su Amazon a un prezzo eccezionalmente vantaggioso di soli €39,99, grazie a uno sconto del 24%. Con un design accattivante e buone prestazioni, sono l'accessorio definitivo per ogni giocatore che desidera unire stile e funzionalità.

Cuffie gaming Hori per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarle?

È importante sottolineare che si tratta di un accessorio con licenza ufficiale Nintendo, quindi non avrete alcun problema nell'usare le cuffie gaming Hori con la vostra Switch. Sono equipaggiate con driver in neodimio da 40mm e assicurano un'ottima vestibilità su misura garantita dalla fascia regolabile W-FIT, che assicura comfort e vi permette di concentrarvi al meglio durante le vostre sessioni di gioco.

La dotazione prevede anche un microfono flessibile e staccabile e dei controlli integrati per volume e silenziamento, perfetti per le vostre partite in compagnia, dove avete bisogno di comunicare con i compagni. Si tratta quindi di un ottimo prodotto per gli utenti Nintendo Switch, anche grazie all'adattatore Splitter/Mixer che permette di usare la chat vocale tramite l'app Nintendo Switch Online semplicissimo.

Al prezzo imbattibile di soli €39,99, ben sotto a quello originale di €52,59, le cuffie Hori per Nintendo Switch sono un accessorio difficile da farsi scappare. Con una piccola spesa potrete godervi al massimo i vostri giochi, comunicando allo stesso tempo con i vostri amici grazie al microfono integrato e all'adattatore presente in confezione.

