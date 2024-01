Alfa Romeo Milano è quasi pronto, ecco cosa possiamo aspettarci dal suv compatto

Dopo una lunga attesa, le prime immagini dell'Alfa Romeo Milano sono finalmente state rilasciate, offrendo uno sguardo al SUV compatto ancora parzialmente coperto dalle camuffature. Nonostante il velo di mistero, è possibile cogliere le sue forme e intravedere la sua strategia di approccio al mercato. La presentazione ufficiale è fissata per il 10 aprile 2024 durante un evento in streaming direttamente da Milano, mentre le fasi finali della messa a punto si svolgono sullo storico circuito di Balocco.

La squadra di sviluppo, capitanata da Stefano Cereda, uno degli artefici della piattaforma Giorgio responsabile della creazione della Giulia, è concentrata sul perfezionamento delle dinamiche di guida. L'obiettivo dichiarato è ottenere "una dinamica di guida inconfondibile grazie a uno sterzo diretto ed estremamente preciso che garantisce un inserimento in curva rapido con un elevato livello di aderenza."

Dal punto di vista meccanico, l'Alfa Romeo Milano si baserà sulla piattaforma CMP di origini PSA, già utilizzata da modelli come Jeep Avenger e Fiat 600. La versione di lancio potrebbe essere un modello elettrico ad alte prestazioni, con un motore da 240 CV e trazione anteriore. Una seconda versione elettrica sarà equipaggiata con un motore da 156 CV e una batteria da 54 kWh, sempre con trazione anteriore.

La futura Alfa Romeo Milano Q4, secondo le informazioni emerse, adotterà un sistema di trazione integrale simile a quello della Jeep Avenger 4xe. Il motore a benzina 1.2 tre cilindri turbo da 136 CV sarà affiancato da un motore elettrico da 28 CV sull'asse anteriore, mentre un secondo motore elettrico da circa 41 CV sull'asse posteriore garantirà la trazione integrale, portando la potenza complessiva a circa 163 CV per la Milano Q4 Hybrid.

Al momento non ci sono indiscrezioni in merito al prezzo, ma considerato il posizionamento di Tonale a poco meno di 39mila euro e di Jeep Avenger a circa 30mila, non è difficile immaginare l'inserimento della versione ibrida. Per quanto riguarda l'elettrico, stimiamo che possa aggirarsi a non meno di 35mila euro (prezzo di attacco proprio di Jeep Avenger EV).