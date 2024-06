Kingdom Come Deliverance 2 girerà a 30fps su console a causa di Xbox Series S

Recenti dichiarazioni emergono dalla Repubblica Ceca che potrebbero influenzare l'attesa attorno al lancio di Kingdom Come: Deliverance 2, la cui uscita è prevista nel 2024. Durante una presentazione a Brno, il produttore Martin Klima ha rivelato alcuni dettagli sulle prestazioni del gioco sulle diverse console, sollevando interrogativi sulla capacità di Xbox Series S di gestire giochi di nuova generazione.

Secondo un articolo di una rivista ceca, Klima avrebbe indicato che i 10 GB di RAM disponibili sull'Xbox Series S potrebbero limitare l'espansione del mondo di gioco in confronto alle potenzialità offerte da PS5 e Xbox Series X. Queste affermazioni hanno alimentato ulteriori dibattiti tra gli appassionati riguardo l'impatto dei requisiti hardware delle console sull'evoluzione dei videogiochi.

Il producer ha evidenziato una sfida significativa nella progettazione di Kingdom Come Deliverance 2 se confrontato con le preferenze di memoria delle altre console. La RAM di Xbox Series S, benché superiore del 25% rispetto alla precedente generazione, ha permesso un incremento delle dimensioni del gioco solo in misura comparabile, del 25% superiore rispetto al primo capitolo del gioco.

Questo legame proporzionale diretto tra la memoria e l'estensione del gioco ha suscitato perplessità e interpretazioni diverse. Alcuni considerano la dichiarazione come un'esagerazione pensata a enfatizzare le sfide dello sviluppo multipiattaforma. Tuttavia, il condizionamento da parte della RAM di Xbox Series S riflette una realtà più ampia nella quale gli sviluppatori devono ottimizzare le loro creazioni per un'ampia gamma di hardware, inclusi quelli con specifiche tecniche inferiori.

Nonostante queste difficoltà, è confermato che Kingdom Come: Deliverance 2 girerà a 30 fps su tutte le console. In termini di risoluzione, si punta al 4K su PS5 e Xbox Series X — la natura esatta di questa risoluzione, se sia reale o upscalata, rimane al momento non specificata — e a 1440p su Xbox Series S.

Il gioco rappresenta il seguito del popolare RPG in open world ambientato in epoca medievale, che ha catturato l'attenzione di molti per il suo dettagliato realismo storico e gameplay impegnativo. Dettagli ulteriori su Kingdom Come: Deliverance 2 sono stati rivelati attraverso un trailer di presentazione, aumentando l’attesa e la curiosità dei fan e dei nuovi giocatori.