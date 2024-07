Call of Duty: Black Ops 6, ecco quando partirà la beta

Activision ha ufficialmente confermato le date della beta di Call of Duty: Black Ops 6. L'accesso anticipato si terrà dal 30 agosto al 4 settembre su tutte le piattaforme, mentre la beta aperta a tutti i giocatori si svolgerà dal 6 al 9 settembre 2024.

Per partecipare all'accesso anticipato sarà necessario preordinare il gioco o essere iscritti alla fascia Ultimate del Game Pass di Xbox. L'annuncio è stato fatto durante il primo episodio dell'Official Call of Duty Podcast.

I contenuti specifici della beta non sono ancora stati rivelati, ma si prevede che verranno comunicati a breve.

Call of Duty: Black Ops 6 uscirà il 25 ottobre 2024 per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Il gioco sarà disponibile al lancio anche per gli abbonati alla fascia Ultimate del Game Pass, sia su Xbox che su PC.

Il titolo includerà:

16 mappe multigiocatore (12 mappe 6v6 e 4 mappe Strike 2v2/6v6)

Due nuove mappe zombie

Una campagna single-player

Activision presenterà il multiplayer di Black Ops 6 durante l'evento Call of Duty Next del 28 agosto. È importante notare che il gioco richiederà una connessione internet persistente per tutte le modalità, compresa la campagna.