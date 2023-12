Robocop: Rogue City, l'edizione Xbox a soli 39€ su Amazon!

Se siete alla ricerca di un ottimo titolo da giocare sulla vostra Xbox durante le feste e se, al contempo, non vi va di spendere troppo, approfittando di qualche buona offerta Amazon, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta, che vi permetterà di acquistare il divertente Robocop: Rogue City al prezzo scontatissimo di soli 39,90€, ovvero con uno sconto (il primo, per la versione console) del 27%!

Robocop: Rogue City, chi dovrebbe acquistarlo?

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Rogue City è ambientato nello spazio che intercorre tra i primi due film, e si propone come uno sparatutto in prima persona con caratteristiche molto classiche e, per certi versi, accostabili a sparatutto "vecchi ma nuovi" come quelli della moderna serie Wolfenstein, in cui si avvicendano missioni principali e secondarie, ed al giocatore è dato un minimo di libertà esplorativa.

Parliamo, inoltre, di un titolo fortemente narrativo, che si propone non solo con una storia inedita ben scritta e ritmata, ma anche con una serie di citazioni e riferimenti che lo mettono in continuità con il lavoro di Paul Verhoeven, rendendo il gioco, di fatto, canonico.

Per questo, oltre che agli amanti degli sparatutto in genere, che certamente troveranno in Rogue City una bella sorpresa, è un titolo pensato anche e sopratutto ai fan dei film originali che, con Rogue City, avranno anche la possibilità di "rivedere" una parte del cast originale!

Divertente, violento e piacevolmente "retrò", Robocop: Rogue City è un titolo che i fan del polizziotto del futuro non dovrebbero lasciarsi scappare e, per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistarlo subito, consultando la pagina Amazon del prodotto, e mettendolo nel carrello prima che esso vada esaurito, o che l'offerta termini del tutto.

