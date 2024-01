Rock Band 4, l'ultimo grande gioco musicale è quasi al capolinea

Harmonix ha annunciato che smetterà di rilasciare nuovi brani DLC per Rock Band 4 a partire dal 25 gennaio. Dopo un'epica avventura durata otto anni, durante la quale sono stati aggiunti al gioco quasi 3.000 brani scaricabili, questa è una notizia che segna la fine di un'epoca.

In un post sul blog, Daniel Sussman di Harmonix ha cercato di placare le preoccupazioni dei fan assicurando che chi ha già acquistato brani non li perderà. "Potete suonare i brani che possedete in Rock Band 4 per quanto desiderate," ha dichiarato Sussman, rassicurando i giocatori sul mantenimento dell'accesso al contenuto acquisito nel corso degli anni.

Una delle novità interessanti è la menzione di Fortnite Festival, la modalità musicale appena aggiunta a Fortnite. Sussman ha accennato alla possibilità di supporto per gli "strumenti RB4" in futuro, aprendo la porta a un'esperienza musicale simile a Rock Band all'interno del popolare gioco battle royale.

Mentre Harmonix chiude questo capitolo, il mondo del gaming musicale si interroga su cosa riservi il futuro. Con la possibilità di suonare gli strumenti di Rock Band 4 in Fortnite, sembra che l'eredità di Rock Band possa ancora risuonare attraverso nuove piattaforme. Ovviamente le aspettative sono quasi tutte sul possibile ritorno di Guitar Hero, magari grazie a Xbox.