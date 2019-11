Rocket League dice addio alle loot box, ecco i cambiamenti

Le loot box, tra i molteplici modelli economici utilizzati nell’industria videoludica, sono tra le più odiate. Accomunate al gioco d’azzardo in alcuni Stati, le loot box sono spesso al centro delle critiche dei fan più hardcore, pur rimanendo un importante metodo di guadagno, sopratutto in ambito mobile. Molti sono quindi rimasti sorpresi quando, mesi fa, gli sviluppatori di Rocket League hanno annunciato che esse sarebbero state rimosse dal gioco.

Ora, conosciamo anche la data precisa: il 4 dicembre 2019 Rocket League abbandonerà le loot box e le chiavi (necessarie per aprire le “casse”). Ovviamente gli sviluppatori introdurranno qualcos’altro al loro posto, ovvero i Progetti e i Crediti. Dopo che l’update sarà online, i giocatori potranno accedere a un nuovo Negozio interno che proporrà una serie di oggetti in-game a rotazione. Potremo trovare Pitture per le auto, banner, cerchioni, esplosioni del goal e tutti gli elementi estetici tipici di Rocket League.

Tutto ciò sarà acquistabile tramite i crediti, i quali potranno essere spesi per creare oggetti a partire dai Progetti. In alternativa, i crediti possono essere spesi per acquistare la versione Premium del Rocket Pass. I crediti possono essere acquistati con soldi reali o guadagnati tramite il Rocket Pass Premium. Se possedete delle chiavi nel vostro inventario esse verranno convertite in 100 crediti.

Dopo che l’update sarà disponibile, i Premium DLC Packs non saranno più disponibili all’acquisto: se però ne avete acquistati in passato, tutto ciò che avete ottenuto sarà ancora vostro, ovviamente. Rocket League non elimina alcun contenuto con questo update. Infine, oltre all’aggiornamento, arriverà presto anche il Rocket Pass 5: verranno date più informazioni a riguardo la prossima settimana. Diteci, cosa ne pensate del cambiamento? Siete contenti che le loot box siano state eliminate?