Rockstar conferma che il trailer di GTA 6 è registrato su PS5

La recente pubblicazione del secondo trailer di Grand Theft Auto 6 ha acceso un intenso dibattito nella community videoludica, con Rockstar Games che ha sorpreso molti affermando che quanto mostrato riflette effettivamente le capacità grafiche della PlayStation 5. Questa rivelazione arriva strategicamente dopo l'annuncio del rinvio del titolo, in una mossa che sembra voler rassicurare i fan sull'avanzamento dei lavori e sulla qualità del prodotto finale, nonostante i tempi di sviluppo prolungati. Le scenografie di Vice City, i personaggi dettagliati e gli effetti visivi spettacolari hanno subito sollevato dubbi sulla loro autenticità come contenuto in-game.

A dissipare ogni incertezza è intervenuta direttamente Rockstar Games attraverso i propri canali social, confermando che: "Il Trailer 2 di Grand Theft Auto 6 è stato catturato interamente in-game da una PlayStation 5, composto in parti uguali da gameplay e sequenze cinematiche". Un'affermazione che è stata ripresa anche nella descrizione ufficiale del video su YouTube, dove compare anche la dicitura "captured on PS5" nei secondi finali del trailer.

Ad avvalorare le dichiarazioni dello studio è intervenuto il team di Digital Foundry, rinomato per le sue analisi tecniche nel settore videoludico. Secondo gli esperti, il trailer è stato pubblicato in 4K a 30 FPS con bande nere che producono un insolito rapporto d'aspetto 20:9. I conteggi della risoluzione interna risultano essere di 1440p, o più precisamente 2560x1152 – l'80% del 1440p sull'asse verticale.

Il trailer sembra utilizzare un upscaler spaziale, simile alla prima generazione di AMD FSR, con quel caratteristico aspetto curvilineo presente nei dettagli fini come i testi distanti. Questo significa che la qualità dell'immagine appare leggermente morbida, ma rende più credibile che il gioco stia effettivamente girando su una PlayStation 5 base, considerando i dettagli relativamente realistici e gli effetti grafici presenti.

Questo approccio trasparente di Rockstar contrasta nettamente con quanto avvenuto per altri titoli di punta annunciati recentemente. Alla fine del 2024, un altro videogioco molto atteso, The Witcher 4, è stato presentato con un trailer basato su Unreal Engine 5. In quell'occasione, CD Projekt RED aveva lasciato intendere che il filmato introduttivo di questa loro produzione fantasy fosse pre-renderizzato utilizzando una "GPU NVIDIA GeForce RTX non ancora annunciata", che si è poi scoperto essere una potente scheda grafica GeForce RTX 5090.

Considerando il lancio di GTA 6 previsto per il 26 maggio 2026 prima sulle console, gli ingegneri di Rockstar non hanno il lusso di abbinare immediatamente il loro motore proprietario RAGE con hardware all'avanguardia. È ragionevole aspettarsi che un'esperienza visiva ancora più elevata, su PC, arrivi in un secondo momento, come da tradizione per quasi tutte le produzioni targate Rockstar Games.