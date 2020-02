Rockstar Games aggiorna il sito ed emergono possibili indizi su GTA 6 e Bully 2?

Dopo il mastodontico Red Dead Redemption 2 sembra che in casa Rockstar Games ci sia parecchio movimento. Se nel corso degli scorsi mesi sono trapelati in rete diversi rumor riguardanti un possibile GTA 6, ora un nuovo indizio sembra arrivare direttamente dal sito web della compagnia statunitense, ma non solo. Dopo che il sito si è aggiornato, molti utenti non hanno potuto non notare diversi possibili indizi anche riguardanti Bully 2.

Già nella giornata di ieri è stato condiviso un nuovo artwork raffigurante un androide dorato con le fattezze di un copro femminile che abbraccia l’iconico logo di Rockstar. Oggi è apparsa un’altra immagine, questa volta con il logo in primo piano circondato da forme e parole apparentemente senza alcun particolare significato.

Guardando con attenzione la nuova immagine si può notare come appaiano diversi slogan di Rockstar Games quali: “Killing dreams. Murdering hope. Fighting the righteous. Bullying the weak”. Quest’ultima frase in particolare sembra presagire un qualcosa riguardo a Bully, mentre altri utenti pensano che l’intera immagine sia stata presa dal trailer di presentazione di GTA 6. Intorno al logo gravitano anche altre lettere e parole che al momento sembra non abbiano un particolare significato e che nessuno è ancora riuscito a decifrare.

Sono parecchi i rumor che nei mesi precedenti ci hanno parlato di un GTA 6 in sviluppo, come sono altrettante le voci di corridoio nel corso degli anni che puntavano sull’arrivo di un secondo capitolo di Bully. Finora però non c’è ancora nulla di certo, ma aspettiamo di capire se questa nuova immagine nasconde veramente qualcosa di più di un semplice logo e qualche parola sparsa. Quali pensate che possano essere i piani futuri di Rockstar Games?