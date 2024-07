ROG Ally X VS Lenovo Legion Go | Quale scegliere?

Quando venne annunciato, Lenovo Legion Go catturò immediatamente la curiosità dell’utenza in virtù delle sue caratteristiche uniche: schermo più grande della sua diretta concorrente ROG Ally (ben 8,8 pollici), joystick removibili che permettono di fruire dell’handheld in maniera analoga a Nintendo Switch e una serie di funzioni peculiari che la rendevano, per certi versi, più appetibile rispetto all'handheld proposto da ASUS.

Il prezzo più alto, rispetto al modello originale di ROG Ally, veniva giustificato dalle caratteristiche esclusive di Legion Go che lo rendevano un prodotto per certi versi unico. Se a questo si aggiungeva il fatto che in dotazione veniva data una custodia rigida e l'adattatore per utilizzare i pad in modalità FPS, la proposta di Lenovo risultava in linea con il mercato.

Sia Lenovo Legion Go, che l'originale ROG Ally, uscirono a cavallo fra l'estate e l'autunno del 2023, proponendo delle esperienze, per certi versi, ancora acerbe, ma con molto potenziale di crescita di fronte a loro.

Lo scorso giugno, però, qualcosa è cambiato e Asus ha presentato ROG Ally X, una revisione hardware del suo PC handheld, il quale propone una serie di migliorie in termini di componentistica interna, oltre che sopperire al problema più grande del suo predecessore: l'autonomia.

L'imminente arrivo di ROG Ally X è stato capace di mescolare le carte in tavola e rendere la scelta fra quest'ultimo e Lenovo Legion Go, indubbiamente più complessa.

Quindi, per qualcuno che deve decidere quale handheld acquistare, quale dovrebbe scegliere fra Lenovo Legion Go e ROG Ally X? Con questa domanda in mente, abbiamo raccolto tutte le informazioni necessarie per spiegarvi nel dettaglio quale tra questi due modelli sia il PC handheld migliore per le vostre esigenze, cercando di aiutarvi nel fare la scelta più giusta, senza correre a testa bassa fra le braccia del modello più recente.

Prezzo

Lenovo Legion Go e ROG Ally X, rappresentano due tipologie pressoché identiche di PC handheld, non sorprende, quindi, che il loro prezzo sia così simile.

Lenovo Legion Go è disponibile nei modelli da 512 GB e 1 TB, che costano rispettivamente 799€ e 899€ (anche se il modello da 1TB di Lenovo Legion Go, oltre a non presentare una distribuzione europea omogenea, a volte viene venduto con un prezzo di listino di 849€).

ROG Ally X, invece, è disponibile esclusivamente con 1 TB di spazio di archiviazione e costa 899€, ovvero 200 euro in più rispetto al modello attualmente in vendita di ROG Ally (che dispone di uno spazio di archiviazione di 512GB) e 100 euro in più rispetto al modello da 512GB di Lenovo Legion Go.

Viene da se che, considerando che per quanto riguarda l'hardware le differenze in termini di performance sono praticamente minime, la scelta verte tutta su quali caratteristiche univoche dei due handheld, incontrino di più le vostre necessità.

Design e Pulsanti

Per quanto riguarda il design, Lenovo Legion Go e ROG Ally X differiscono sotto molteplici aspetti. Innanzitutto, entrambi gli handheld sono disponibili nella sola colorazione nera.

Per quanto riguarda la pulsantiera, entrambi gli handheld hanno i tasti a membrana ed entrambi presentano il layout tipico dei controller per PC/XBOX. Lenovo Legion Go, però, offre sia i joystick, che i trigger, dotati di sistema Hall Effect (quindi pensati per evitare il drifting, diventato negli ultimi anni un vero e proprio spauracchio fra i giocatori).

Lenovo Legion Go, presenta quattro pulsanti posteriori completamente configurabili, mapresenta una conformazione dei tasti diversa sul joystick destro, in virtù di una delle sue caratteristiche peculiari.

È possibile, difatti, sganciare entrambi i controller da Lenovo Legion Go, potendo inoltre posizionare quello destro su un supporto magnetico che lo trasforma in una sorta di “mouse a impugnatura” (come il Logitech Lift per intenderci), utile per giocare agli FPS sfruttando la precisione di un mouse e un’impugnatura simile a quella di un’arma da fuoco.

La nuova versione dell'handheld di Asus, invece presenta delle dimensioni sostanzialmente più contenute rispetto a Legion Go, garantendo un form factor più in linea con il concetto di "console portatile"; offre, inoltre, "solo" due pulsanti posteriori completamente configurabili.

Infine, Lenovo Legion Go ha un trackpad (posizionato sul controller destro) atto a favorire la navigazione dei vari menù e a garantire un'esperienza su Windows più naturale, mentre ROG Ally X si affida solo al touchscreen; entrambi gli handheld propongono un sistema di luci RGB personalizzabili associate agli anelli che adornano gli stick analogici.

Al netto di tutti questi aspetti, però, l'elemento che dovrebbe indirizzare la vostra scelta è tutto da ritrovarsi nell'ergonomia dei rispettivi handheld. La forma compatta di ROG Ally X è indubbiamente più pratica, e le nuove forme realizzate per aumentare il grip ai lati sono decisamente un plus; Lenovo Legion Go, d'altro canto, potrebbe non risultare comodissima a tutti per via della posizione di pulsanti addizionali presenti sul controller destro.

Nessuno dei comandi presenti si attiva se non si usano i controller in modalità FPS (al netto di non configurarli manualmente), ma il continuare a ricevere feedback fisici da “pulsanti fantasma” potrebbe richiedere un minimo di tempo prima di essere del tutto ignorato, inoltre, la spigolosità delle forme dei pad Legion Go, potrebbe risultare meno ergonomica sul lungo periodo.

Display

Sia ROG Ally X che Lenovo Legion Go, presentano un display touchscreen LCD, ma le differeze fra i due schermi potrebbero riultare molto importanti per alcuni giocatori in fase di scelta.

ROG Ally X propone un display FD LCD da 7 pollici. Si tratta di un ottimo display, con una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, una risoluzione di 1080p, supporto al VRR e una calibrazione dei colori talmente ben bilanciata da non far rimpiangere l'assenza di uno schermo OLED.

Lenovo Legion Go, invece, vanta un display LCD da 8,8 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, una risoluzione di 1600p (QHD+), ma nessun supporto al VRR. La calibrazione dei colori è ottima e non differisce, in termini di resa, da quanto visto su ROG Ally X.

Entrambi gli handheld supportano i contenuti in HDR e per quanto riguarda la luminosità, entrambi raggiungono i 500nits di picco massimo..

In questo caso è molto difficile consigliare a cuor leggero uno dei due handheld, in quanto tutto si basa sulle esigenze personali do ognuno di voi. Se cercate uno schermo molto ampio, con una risoluzione più alta che vi permetta di sfruttare il vostro handheld anche per la fruizione di contenuti multimediali (o per usarlo come tablet una volta smontati i controller), indubbiamente Lenovo Legion Go è la scelta giuta.

D'altro canto, se quello che cercate è principalmente un device per giocare in mobilità, risulta davvero difficile ignorare il supporto al VRR offerto da ROG Ally X.

Autonomia

Uno dei miglioramenti più importanti di ROG Ally X, rispetto non solo al precedente modello ma a una miriade di altri handheld presenti sul mercato, è la sua batteria da 80 Wh.

Il nuovo device di Asus ha, infatti, il doppio della capacità rispetto alla batteria da 40 Wh del modello standard di ROG Ally, permettendole di raggiungere l'enorme autonomia offerta, almeno fino a oggi, dalla sola Steam Deck OLED.

Questo aspetto, tradotto in parole povere, garantisce un'autonomia che varia tra le 2.5 e le 5 ore (in base a quanto esosi di risorse sono i giochi che deciderete di usare) senza grossi problemi, permettendovi di portare con voi l'handheld senza aver paura di necessitare una presa di corrente per poter continuare a giocare in mobilità.

Lenovo Legion Go, invece, presenta una batteria da 49,2 Wh, la quale garantisce dai 60, ai 90, minuti di autonomia per i giochi più esosi di risorse, raggiungendo dei picchi massimi che spaziano dalle 3 alle 5 ore di gioco, con i titoli che richiedono meno risorse.

In questo specifico caso la scelta ricade tutta sulle vostre necessità. Se sapete già che vi servirà giocare tanto fuori casa, risulta ovvio consigliarvi ROG Ally X. Se, invece, preferite avere a disposizione uno schermo di dimensioni decisamente generose, rispetto all’avere un device che vi permetta di non preoccuparvi assolutamente della durata della batteria quando lo portate fuori casa, allora Legion Go potrebbe risultare la scelta giusta per voi

Software

ROG Ally X e Lenovo Legion Go sono entrambi dei dispositivi portatili basati su Windows, i quali montano una versione di Windows 11 praticamente identica a quella presente in qualsiasi laptop o PC fisso.

Entrambi, offrendo Windows 11, facilitano indubbiamente l'esecuzione dei giochi da Steam, Xbox Game Pass, Epic Games Store, GOG e, in linea di massima, da qualsiasi launcher compatibile con Windows.

Le differenze, in questo specifico caso, sono tutte da trovarsi nei software custom realizzati da Asus e Lenovo.

Armoury Crate, il software realizzato da Asus per ROG Ally X, ha integrato al suo interno un launcher proprietario per i giochi, che consente un'accesso rapido a tutti gli eseguibili presenti su ROG Ally X, rendendo più immediata quella serie di passaggi tipici del PC Gaming su Windows.

Con dodici mesi sulle spalle, e un importante aggiornamento in dirittura di arrivo, Armoury Crate per ROG Ally è indubbiamente un software maturo e che, ora, è capace di rendere più snella, e "console friendly", la gestione della libreria di giochi su ROG Ally X.

Legion Space, invece, è il software realizzato da Lenovo per Legion Go e, pur avendo anche lui un launcher proprietario ed aver ricevuto numerosi aggiornamenti, e redesign, nel corso degli scorsi mesi, risulta ancora migliorabile sotto molteplici aspetti.

Entrambi i software, inoltre, permettono di configurare rapidamente i pulsanti programmabili, le prestazioni del processore e le opzioni di risparmio energetico.

Al netto delle molteplici similitudini, Armoury Crate è indubbiamente il software migliore, visto il continuo supporto di Asus e il fatto che, in seguito proprio ai numerosi aggiornamenti ricevuti, ora è capace di rendere snella e pratica l'esperienza finale per gli utenti su ROG Ally X.

Prestazioni

ROG Ally X e Lenovo Legion GO sono, entrambe, dotate di un processore AMD Z1 Extreme. Questo processore ha 8 core e 16 thread ed è alimentato dalla grafica RDNA 3 Radeon.

Il dispositivo portatile di Asus è dotato di 24 GB di memoria LPDDR5X, mentre Lenovo Legion Go monta 16 GB di memoria LPDDR5X 7 500 MHz.

Sulla base di queste due schede tecniche, si può tranquillamente sostenere che la potenza computazionale dei due handheld si eguagli.

La potenza di elaborazione offerta dal Ryzen Z1 Extreme permette a molti titoli tripla A di girare tranquillamente tra i 30 FPS e i 60 FPS senza grossi impedimenti.

Titoli come Baldur's Gate 3, Dragon's Dogma 2 e molti altri, risultano stabili e godibili su entrambi gli handheld, ma risulta comunque molto interessante notare come ROG Ally X garantisca una manicata di FPS in più rispetto a Lenovo Legion Go.

Non si tratta di un divario incredibile (nella fattispecie si tratta davvero di 3/4 FPS di differenza), però risulta interessante notare come le migliorie hardware apportate da Asus abbiano portato a questo risultato.

Badate bene, però, che non dovrete aspettarvi di poter giocare a tutti i titoli della vostra libreria a 60 FPS al massimo della risoluzione possibile, visto che entrambi gli handheld trovano il loro softspot quando si gioca a dettagli medio/bassi a una risoluzione di 1080p e puntando ai 30 FPS, o quando si opta per giocare a 800p di risoluzione, e dettagli medio/bassi, per puntare ai 60 FPS.

Resta indubbio che dovrete essere pronti a dedicarvi a cercare le migliori configurazioni per ogni singolo gioco, ma grazie al costante aumento di tool dedicati all'utilizzo del "frame generation", pienamente compatibili con Windows, riuscirete a tirare fuori il meglio a entrambi gli handheld.

Un ultimo aspetto da tenere in considerazione è che Lenovo Legion Go necessita di una maggiore attenzione in fase di inizializzazione. Durante la prima configurazione, difatti, dovrete accertarvi di riallocare correttamente la VRAM tramite BIOS, così come di farvi un giro nelle impostazioni di sistema per modificare l'orientamento dello schermo di default (portandolo da portrait a landscape) e prendervi cura di eliminare il bloatware in eccesso.

Quale scegliere?

Come avrete capito, giunti a questo punto, la scelta tra Lenovo Legion Go e ROG Ally X dipende moltissimo dalle preferenze personali.

Se cercate un PC handheld che vi restituisca un'esperienza più in linea con una console portatile, quindi garantendovi una buona portabilità e un'elevata autonomia, ROG Ally X dovrebbe essere la vostra scelta primaria.

Se, invece, non vi interessa molto dell'autonomia fuori casa, le dimensioni non sono un problema, preferite un display più grande, una versatilità maggiore e avere un device che, alla bisogna, si trasformi in un "tablet Windows d'emergenza", non c'è bisogno di dirvi che dovreste orientarvi su Lenovo Legion Go.