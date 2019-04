Romero Games al lavoro su un gioco di strategia

Romero Games rilascerà Sigil, un'espansione gratuita per DOOM, ma non si tratta dell'unica progetto a cui stanno lavorando: ecco i dettagli.

Romero Games, ovvero lo studio formato da John e Brenda Romero, ha stretto un accordo con Paradox Interactive per la realizzazione di un gioco di strategia basato su una nuova proprietà intellettuale. Questo, per ora, è tutto quello che sappiamo. Nella primavera 2017, Brenda e John Romero avevano menzionato di essere al lavoro su un gioco, tramite i microfoni di Eurogamer.

“Quando stai lavorando con un publisher, esso ha una divisione marketing e un dipartimento PR e sono loro i responsabili della comunicazione riguardo a ciò che sta accadendo e non vogliono che lo sviluppatore parli del gioco prima che abbiano con precisione come comportarsi. Quindi non possiamo essere noi i primi a vuotare il sacco.”

Ieri, invece, Brenda Romero ha affermato: “Si tratta di un progetto sul quale abbiamo voluto lavorare per lungo tempo, quindi siamo veramente molto felici di collaborare con Paradox Interactive per portare a compimento tale sogno. Non vediamo l’ora di potervi condividere nuovi dettagli, quindi continuate a seguirci.”

Sigil

I Romero saranno a Londra, questa settimana, per prendere parte al EGX Rezzed. Forse avremo modo di scoprire qualche informazione in più. Per ora, sappiamo che Romero Games rilascerà Sigil, una specie di espansione dell’originale DOOM del 1993, in formato gratuito: avverrà questo mese. Da quel che abbiamo potuto vedere, sembra una produzione corposa e include persino una nuova soundtrack realizzata dal fantastico Buckethead. È anche possibile acquistare una versione scatolata di Sigil, che include vari contenuti extra come una statuina che rappresenta la testa di John Romero su una picca. Diteci, sperate che il nuovo progetto di Romero Games mantenga lo stesso stile visivo di DOOM e di Sigil, oppure preferireste vedere qualcosa di nuovo?