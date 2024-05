La nuova Xbox potrebbe arrivare nel 2026 con COD come titolo di lancio

Secondo alcune voci abbastanza insistenti, la nuova Xbox potrebbe arrivare entro la fine del 2026, con Call of Duty come titolo principale di lancio. Questo piano sembra confermare le indiscrezioni circolate negli ultimi tempi secondo cui Microsoft vorrebbe anticipare l'uscita rispetto alla PS6, replicando il successo ottenuto dalla Xbox 360. Quando fu lanciata nel novembre 2005, Xbox 360 riuscì a superare le vendite di PS3 grazie a una politica di prezzo competitiva e a una strategia simile a quella adottata da Sony, che investì in tecnologie costose e difficili da utilizzare per gli sviluppatori.

L'idea di includere Call of Duty nel lancio della prossima Xbox potrebbe rivelarsi una mossa vincente per Microsoft, mirata a massimizzare le vendite del nuovo hardware. Il nuovo episodio della serie Activision potrebbe sfruttare in modo esclusivo le tecnologie della nuova console, mettendo così sotto pressione la PlayStation, che fino a quel momento avrà in catalogo solo PS5 e PS5 Pro. Questo strategico posizionamento permetterebbe alla Xbox di attrarre numerosi fan del celebre sparatutto, incentivandoli a scegliere Xbox come loro prossima piattaforma di gioco.

Se effettivamente si concretizzasse, questa mossa di Microsoft consoliderebbe ulteriormente il proprio ruolo nel mercato delle console, puntando su partnerships strategiche come quella con Activision, e potrebbe influenzare significativamente le scelte dei consumatori orientandoli verso la sua nuova console. Un approccio che, pur mantenendo la natura multipiattaforma di Call of Duty, potrebbe offrire ai giocatori Xbox una sorta di esclusività temporale, alimentando l'entusiasmo dei fan verso la piattaforma.

L'unico dubbio riguarda il prezzo che avrà questa piattaforma. Sembra chiara la volontà di Microsoft di creare una piattaforma molto potente e quindi con un prezzo di lancio più alto del normale. I tempi sono cambiati ed è possibile che le persone siano più attratte dalla potenza che dal prezzo, ma in questo caso la strategia Xbox Series S potrebbe essere abbandonata.