Sand Land, dove preordinarlo al miglior prezzo

Sand Land, il nuovo gioco di ruolo d'azione sviluppato da BANDAI NAMCO, vi trasporterà in un mondo desertico ricco di vita e pericoli, creato dal leggendario Akira Toriyama, il padre di Dragon Ball. La sua uscita è fissata per il 26 aprile, e se non vedete l'ora di giocarci (e magari desiderate acquistare la stupenda Collector's Edition) siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi segnaleremo gli store in cui potete trovare ogni versione al miglior prezzo.

Sand Land, chi dovrebbe acquistarlo?

In Sand Land vestirete i panni del principe di Demoni Belzebubù, il quale si imbarcherà in una missione per scovare una fonte d'acqua non controllata dal tiranno re del mondo. Dovrete, dunque, esplorare il vasto deserto di Sand Land, ricco di villaggi, rovine e dungeon, ognuno con i propri segreti e pericoli, il tutto in compagnia dei vostri compagni.

I combattimenti sono frenetici, con la possibilità di affrontare nemici di ogni tipo utilizzando una varietà di armi e abilità. Inoltre, sarà possibile costruire e guidare veicoli personalizzabili per attraversare il deserto e superare ostacoli insormontabili.

Il gioco presenta una grafica in stile anime, colorata e vibrante, che riflette lo stile inconfondibile di Akira Toriyama. Ovviamente, anche la trama seguirà quella dell'opera originale, rendendolo perfetto per chi ha letto il manga ma anche per chi desidera immergersi in un'avventura originale e leggera.

Sand Land, dove preordinare la Collector's Edition al miglior prezzo

PS5

Sand Land, dove preordinare la Standard Edition al miglior prezzo

PS5

Xbox Series X