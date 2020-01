Santa Monica presenterà un nuovo gioco per PS5?

Ormai manca veramente poco all’annuncio di PS5, negli ultimi giorni si susseguono notizie e rumors a non finire. A Febbraio secondo diverse indiscrezioni si terrà un evento Sony dove con molta probabilità annunceranno in pompa magna la nuova console. Stando ai diversi Rumors circolati principalmente su 4chan e reddit, durante l’evento verranno mostrati diversi giochi e Santa Monica Studio sarebbe pronta a lanciare una nuova IP chiamata Legendz.

Non si sa se questa sia una notizia vera oppure un nome in codice particolare per God Of War 2, fatto sta che alcuni utenti sono un po’ scettici a riguardo, definendo il suddetto leak semplicemente non veritiero. Leggendo il rumor possiamo notare che al lancio di PlayStation 5 potremmo vedere diversi giochi come GodFall (mostrato recentemente durante i Game Awards), il tanto atteso Remake di Demon’s Souls sviluppato da Bluepoint (non confermato), e in questi giorni stanno aumentando le quotazioni per un nuovo Gran Turismo.

Alcuni sviluppatori sono intervenuti dichiarando che la lista in questione non corrisponde a realtà, distruggendo le tante aspettative che si sono fatti gli utenti nelle ultime ore. Non si sa bene quindi cosa aspettarsi da questo Legendz, se un nome in codice o qualche fake per far aizzare le aspettative della gente. Probabilmente Santa Monica Studio è al lavoro sul seguito per PS5 di uno dei titoli più incredibili di questa generazione, God of War, tanto da aggiudicarsi due anni fa il premio come miglior gioco dell’anno ai Game Awards.

Vi invitiamo comunque di prendere con le pinze questa notizia ed aspettare conferme da parte di Sony e Santa Monica Studio. Come ben sappiamo l’unico titolo per ora ufficializzato per PS5 è GodFall, per tutti gli altri dovremmo aspettare (forse) Febbraio. Pensate anche voi che Legendz non esista? Oppure è un nome in codice? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.