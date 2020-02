Satisfactory uscirà anche su Steam

Satisfactory, Il titolo simulativo di industrializzazione sviluppato da Coffee Stain Studios sta per essere rilasciato anche su Steam. Il gioco, uscito originariamente come esclusiva di Epic Games Store, non ha ancora una data di rilascio specifica sul negozio digitale di Valve, ma lo studio di sviluppo ha voluto sottolineare che è necessario del tempo affinché anche gli utenti Steam possano acquistare il loro titolo.

Il team svedese ha dichiarato di star facendo del proprio meglio, nel frattempo per i possessori di Satisfactory su Epic Games Store è stato reso disponibile l’update 3, ancora in versione sperimentale. L’aggiornamento va ad aggiungere al titolo nuovi tubi e fluidi, insieme a un A.W.E.S.O.M.E. che può distruggere qualsiasi cosa e un coupon da spendere nell’Awesome Shop. L’update inserisce anche degli ipertubi, che permetteranno di viaggiare più velocemente, nuove statue per la decorazione e un’area inziale più difficile da affrontare.

Le novità introdotte con l’update 3 non sembrano però essere finite. Sono state inoltre aggiunte nuove opzioni per accovacciarsi e scivolare, insieme ad alcuni miglioramenti e correzioni delle prestazioni generali. A tal proposito Coffee Stain Studio ha rilasciato un trailer completamente dedicato al nuovo aggiornamento, nel quale si possono intravedere alcune delle novità che si troveranno su Satisfactory.

Lo studio di sviluppo al momento ha voluto concentrarsi solo sull’update 3, menzionando soltanto l’arrivo del titolo su Steam durante i prossimi mesi. Per conoscere la data precisa del rilascio di Satisfactory nello store digitale di Valve tocca aspettare un prossimo appuntamento comunicativo del team svedese. Come accogliete l’arrivo di Satisfactory su Steam?