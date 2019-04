Sconti PlayStation: 5 esclusive PS4 da acquistare

Gli sconti PlayStation di primavera sono arrivati: ecco i nostri consigli per allietare le fresche giornate di aprile con le esclusive PS4.

È arrivata la primavera: i fiori sbocciano, gli uccellini cinguettano e i videogiocatori aprono i portafogli. Lo sappiamo bene, febbraio, marzo e aprile sono mesi intensi per noi, sopratutto se non vogliamo perderci nessuna delle uscite più importanti del periodo. Non sempre riusciamo, però, a comprare ogni gioco al D1 (o semplicemente non vogliamo farlo), quindi potrebbe essere il momento giusto per iniziare a recuperare qualche gioco PS4 che ci è sfuggito. In nostro soccorso arrivano gli sconti PlayStation indetti da Sony sul PS Store.

Se nella caotica lista degli sconti PlayStation non sapete bene cosa scegliere, vi consigliamo cinque esclusive PlayStation 4 che non dovete assolutamente perdervi:

Marvel’s Spider-Man : il nuovo gioco di Insomniac Games (Ratchet & Clank) è un vero concentrato di supereroismo. Nei panni di Spider-Man (e in misura minore anche in quelli di Peter Parker) dovremo dondolare tra gli edifici dell’isola di Manhattan e fermare tutta una serie di supercattivi presi dai fumetti dell’Arrampicamuri. Potete trovare il gioco base a 36.49€ (se abbonati PS Plus). Se siete in dubbio, la nostra recensione è a questo indirizzo.

Horizon: Zero Dawn: il secondo gioco per i nostri consigli degli Sconti PlayStation è il capolavoro di Guerrilla Games che, dopo aver abbandonato il mondo degli FPS di Killzone, si è lanciato in un openworld in terza persona ambientato in un futuro nel quale macchine dalla forma animalesca dominano la Terra, mentre gli umani sopravvivono in tribù primitive. La versione completa di DLC costa 27.49€ (se abbonati PS Plus).

Bloodborne : Sekiro vi è piaciuto e ora non vedete l’ora di buttarvi in un altro gioco di Hidetaka Miyazaki? Se ancora non l’avete fatto, questa è l’occasione perfetta per esplorare le oscure strade di Bloodborne. Questo souls-like è il più action tra quelli di Miyazaki e rinuncia alla “lentezza” degli scudi per offrire un sistema di combattimento molto più aggressivo. Il mondo lovecraftiano tratteggiato da FromSoftware è una certezza. A soli 19.99€ potrete iniziare un’avventura di puro orrore, DLC compreso.

The Last of Us Remastered : il secondo capitolo della nuova serie di Naughty Dog si fa attendere e, per quanto ne siamo tutti dispiaciuti, questo ci dà il tempo di buttarci sul primo gioco in versione Remastered. Le avventure di Joel ed Elly sono di altissima qualità e non possiamo non consigliare a chinque non vi si sia ancora dedicato di non perdere questa occasione concessa dagli sconti PlayStation. A soli 14.99€ potrete vivere il pacchetto completo: gioco e DLC.

Until Dawn: se siete in cerca di qualcosa meno action, potete puntare sull'esclusiva creata da Supermassive Games che presto ritornerà con l'opera multipiattaforma Man of Medan. In questo teen slasher videoludico dovremo passare una notte in una baita di montagna controllando un gruppo di ragazzi che sono assediati da un serial killer e un'oscura presenza: se siete amanti del genere, non potrete farne a meno, sopratutto al prezzo di 14.99€.

Diteci, quali di questi avete già acquistato? Cogliere l’occasione degli Sconti PlayStation di primavera per recuperare qualcosa di interessante? Oppure per questo mese siete già a posto con gli acquisti? Potete trovare tutti gli sconti a questo indirizzo.