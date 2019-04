The Last of Us Part II nel 2019? Naughty Dog risponde

The Last of Us Part II uscirà nel 2019? Il community manager di Naughty Dog interviene su Twitter per chiarire la questione.

È da tempo che non sentiamo parlare di The Last of Us Part II. L’ultima occasione durante la quale è stato possibile vedere qualcosa del gioco fu l’E3 2019. Il filmato di gameplay condiviso era a dir poco intrigante e mostrava un gioco già in ottima forma: ovviamente, non possiamo sapere quanto del titolo finale fosse già pronto e quanto ancora richiedesse molto lavoro.

Dieci mesi dopo, però, ancora non possiamo rispondere a questi dubbi. Recentemente, il sito satirico The Onion ha scherzato sul fatto che The Last of Us Part II sarà lanciato nel 2019. Si tratta di un’eventualità non impossibile, ma più le settimane passano, meno sembra probabile, per quanto recentemente il gioco sia stato classificato come “Disponibile a breve”, sul sito ufficiale PlayStation.

Il community manager di Naughty Dog, Arne Meyer, ha però sentito il bisogno di dare una risposta ai fan, tramite Twitter: “Non posso dire molto, ma mostreremo cose nuove quando saranno pronte e noi stessi saremo pronti. Apprezziamo la pazienza di tutti i nostri fan!”

Sony, come sappiamo, non sarà presente all’E3 2019: per quanto questo non precluda la possibilità che organizzi uno stream (uno State of Play?) nello stesso periodo della kermesse losangeliana, attualmente non sappiamo se ci sarà un’occasione adeguata per l’annuncio della data di uscita di un gioco come The Last of Us Part II.

Oltre al gioco di Naughty Dog, i fan attendono anche Ghost of Tsushima, nuova opera di Sucker Punch (inFamous), e Death Stranding, che pare essere leggermente in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Infine, l’ultimo grande gioco first-party, atteso fin dall’annuncio di PlayStation 4, è Dreams: il sandbox creativo di Media Molecule sarà disponibile in formato Accesso Anticipato a partire dal 16 aprile.

Diteci, voi credete che The Last of Us Part II uscirà “a sorpresa” entro l’anno, con un annuncio ravvicinato alla release, opuure pensate che per la nuova creazione di Naughty Dog ci sarà bisogno di ancora molto tempo?