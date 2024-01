Prezzo BOMBA sul pass espansione di Mario Kart 8 Deluxe! (-14%)

Scoprite le nuove, fantastiche, piste di Mario Kart 8 Deluxe – Pass Percorsi Aggiuntivi, ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di €29,99 anziché €34,99. Approfitta subito del 14% di sconto per arricchire la vostra esperienza di gioco con nuovi percorsi avvincenti e personaggi entusiasmanti.

Questa versione confezionata offre non solo il codice di download classico ma include anche un set esclusivo di 4 spille, 5 carte illustrate e 10 adesivi, regalandovi un tocco extra di divertimento e collezionismo.

Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi, chi dovrebbe acquistarlo?

Chi dovrebbe considerare l'acquisto del Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe? Beh, se siete appassionati del gioco di guida arcade per eccellenza, Mario Kart 8 Deluxe, allora questa espansione è un must. Il gioco base è già stato acclamato come uno dei migliori nel suo genere, e questa espansione aggiunge nuovi livelli, alcuni dei quali graditi ritorni e altri totalmente inediti, insieme a nuovi piloti, tra cui Kamek, Pipino Piranha, Pauline e molti altri. Un'aggiunta fondamentale per tutti coloro che hanno amato l'esperienza offerta dal gioco originale.

Questa versione confezionata dell'espansione non è solo un semplice codice di download. Oltre a sbloccare i contenuti aggiuntivi, riceverete anche un set esclusivo di spille, carte illustrate e adesivi. Un vero e proprio tesoro per i collezionisti e gli amanti del mondo Nintendo.

In conclusione, se siete già felici possessori di Mario Kart 8 Deluxe, l'acquisto di questo Pass Percorsi Aggiuntivi diventa imprescindibile, soprattutto considerando l'offerta attuale su Amazon a soli €29,99, con un risparmio significativo del 14%. Data la rarità degli sconti sui titoli Nintendo, è un'opportunità da non perdere per migliorare ulteriormente il vostro divertimento su quattro ruote.

