ACQUISTA ora la splendida COLLECTOR'S EDITION di Tekken 8! PEZZI LIMITATI!

Per gli appassionati dei picchiaduro e i fedeli fan di Tekken, una notizia entusiasmante: su Amazon è ancora disponibile per l'acquisto la Tekken 8 Collector's Edition: The Lightning of Fate Edition per PS5, al prezzo di €279,98. Questa edizione da collezione è un autentico gioiello per coloro che desiderano vivere l'esperienza Tekken al massimo, arricchendo la propria collezione con contenuti esclusivi e memorabilia di grande valore.

Tekken 8 Collector's Edition: The Lightning Of Fate Edition, chi dovrebbe acquistarla?

Questa edizione è un must-have per gli appassionati delle avvincenti storie delle famiglie Mishima e Kazama, che desiderano vivere l'intensità delle epiche battaglie padre-figlio.

Tekken 8 offre sfide frenetiche per coloro che cercano adrenalina e un gameplay aggressivo. La nuova modalità Arcade Quest consente di forgiare il proprio avatar per dominare l'arena, mentre la personalizzazione completa dell'esperienza di gioco aggiunge ulteriore profondità e coinvolgimento.

Se ne volete sapere di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Tekken 8 per scoprire come mai lo abbiamo elogiato come uno dei picchiaduro in tre dimensioni migliori sul mercato.

La Collector's Edition di Tekken 8 è un prodotto imperdibile sia per i fan di lunga data che per i nuovi giocatori, entrambi motivati dalla passione per le battaglie intense. Con un prezzo di €279,98, questa edizione comprende, all'interno della Premium Box, adesivi della corporazione, la metal plate "Catena Infiammata", una copia del gioco, l'anello metallico di Leroy Smith, 8 carte collezionabili, un gettone arcade (5cm), la statuetta esclusiva di Jin (25cm), la steelbook speciale "Faceoff", il primo character pass e vari contenuti digitali. Un'opportunità per immergersi completamente nel mondo di Tekken con un tocco di esclusività e stile.

