Se Dark Souls è così difficile lo dobbiamo al masochismo di Miyazaki

La saga di Dark Souls è tra le più chiacchierate e discusse ormai da diversi anni. C’è chi trova questo genere di giochi troppo difficili per i propri standard, mentre altri appassionati ci sguazzano con grande gioia all’idea di affrontare tutte le grandi minacce proposte di gioco in gioco da Miyazaki e compagni. Proprio il noto game designer giapponese, in passato, si è espresso sul concetto di difficoltà dei souls targati From Software, svelandoci un dettaglio di sviluppo molto curioso.

Questa nuova preziosissima dichiarazione deriva da un’intervista avvenuta nel podcast giapponese Game no Shokutaku, dove Miyazaki è stato ospite. L’intervista è di qualche anno fa, ma solo di recente sta facendo il giro del web grazie ad un tweet che ha tradotto parte della chiacchierata. Una delle fatidiche questioni toccate nel podcast riguarda la difficoltà nei giochi come Dark Souls, e Miyazaki ha dato una sua sorprendente risposta.

“Non so gli altri membri dello staff, ma in realtà sono un masochista”, ha esordito Miyazaki, che poi ha continuato affermando quanto segue: “sono un grande masochista, quindi quando realizzo giochi come questi… è così che voglio essere trattato, solo che a volte gli altri non lo capiscono; è per il mio piacere.”

The way this Dark Souls interview gives so much insight on why the soulsborne games are the way they are pic.twitter.com/NFG0tzkULM — albi 👺 beware of horse (@_7albi) December 14, 2021

Curioso leggere queste cose direttamente da quello che è il papà dei Dark Souls e di quello che possiamo definire tranquillamente come uno dei filoni videoludici più in voga in questi anni.