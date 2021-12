The Last Hero of Nostalgaia: il nuovo Soulslike che si prende gioco di Dark Souls, e non solo

Con l’esplosione del filone dei soulslike sempre più software house hanno tentato di proporre la propria visione per il sotto genere. Oltre ai capostipiti targati From Software come la saga di Dark Souls o Bloodborne, abbiamo già potuto mettere le mani su una grossa varietà di esperienze più o meno derivative come The Surge, Ashen o titoli dalle componenti soulslike meno marcate come i due Nioh. Ora, si aggiunge un nuovo titolo all’appello a dir poco unico e particolare.

Parliamo di The Last Hero of Nostalgaia, un folle e comico soulslike sviluppato da Coatsink che si è presentato con un trailer d’annuncio fuori dal comune. Nel filmato vediamo come tutto di questo nuovo soulslike cerchi di scimmiottare i grandi colossi del filone usciti in questi anni. Dall’ambientazione fantasy, ai personaggi e perfino i boss, tutti ricalcano in qualche maniera alcuni dei momenti più iconici di Dark Souls, e non solo.

L’atmosfera, ovviamente, è più scanzonata e leggera, con un narratore onnipresente pronto a commentare le azioni che vediamo in questo folle trailer. Il tutto sembra essere una versione nettamente più goffa di alcuni di titoli sopracitati, e che nelle ultime generazioni videoludiche ci hanno fatto battere i cuore.

Ricapitolando, The Last Hero of Nostalgaia si presenta come una folle avventura satirica, animata da una storia contorta e malvagia e che debutterà sulle console Xbox Series X | S, Xbox One e su PC tramite Steam in un momento ancora non ben specificato del 2022.