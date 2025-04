Se i giocatori non accettano il rincaro dei prezzi è colpa del settore

L'aumento dei prezzi dei titoli AAA rappresenta un tema sempre più dibattuto tra consumatori e addetti ai lavori. La recente decisione di Nintendo di commercializzare Mario Kart World a 90 euro in formato fisico ha riacceso la polemica, evidenziando una tendenza che da tempo caratterizza l'industria. Mentre i giocatori manifestano il loro malcontento, figure autorevoli del settore offrono prospettive alternative per analizzare questo fenomeno economico che sta ridefinendo il rapporto tra valore percepito e costo effettivo dei prodotti videoludici.

Shawn Layden, ex amministratore delegato di PlayStation, ha recentemente condiviso un'analisi controcorrente sulla questione dei prezzi nel mercato videoludico. Durante un'intervista rilasciata a PlayerDrive, Layden ha evidenziato come, considerando l'inflazione, i prezzi dei videogiochi siano in realtà diminuiti nel tempo rispetto al costo della vita. "59,99 dollari nel 1999 equivalgono a circa cento dollari nel 2025", ha affermato l'ex dirigente, sottolineando come il potere d'acquisto dei consumatori sia oggi inferiore rispetto al passato.

Secondo l'analisi di Layden, l'industria ha mostrato una certa riluttanza nell'aumentare i prezzi nonostante l'evidente svalutazione monetaria. Questa resistenza ha portato a un salto più brusco e quindi più difficile da accettare per i consumatori quando finalmente gli aumenti sono stati implementati con l'ultima generazione di console.

Il problema non è solo economico, ma anche di percezione e abitudine del pubblico.

L'ex CEO ha proposto una strategia alternativa che avrebbe potuto rendere più digeribile l'attuale situazione: "Probabilmente a ogni generazione avrebbero dovuto prevedere un aumento del prezzo del software di 5 dollari. A questo punto i consumatori sarebbero già arrivati ad accettare un prezzo di 90 dollari come normale evoluzione del mercato". Un incremento graduale, secondo Layden, avrebbe potuto normalizzare l'idea che lo sviluppo di videogiochi sempre più complessi comporti necessariamente costi maggiori.

La riflessione dell'ex dirigente PlayStation tocca un punto cruciale: non si tratta solo di una questione monetaria, ma dell'impatto psicologico che gli aumenti di prezzo hanno sui consumatori. I giocatori tendono a creare aspettative di prezzo basate sui precedenti storici, e quando queste vengono disattese in modo significativo, come nel caso di Mario Kart World, la reazione negativa è inevitabile.

Nel frattempo, altre situazioni commerciali evidenziano le diverse strategie adottate dagli sviluppatori. Ad esempio, Bungie ha recentemente commentato sulla politica di prezzo per Marathon, specificando che il titolo non sarà gratuito ma proponendo un modello di business alternativo al tradizionale premium price.

La questione rimane aperta: trovare un equilibrio tra sostenibilità economica dello sviluppo e accessibilità per i consumatori rappresenta una delle sfide più complesse per l'industria videoludica nei prossimi anni, soprattutto in un contesto economico globale caratterizzato da incertezza e pressione inflazionistica.