Sea of Stars: il compositore di Chrono Trigger si unisce al progetto

Sabotage Studios, sviluppatori dell’ottimo metroidvania The Messenger rilasciato due anni fa su PC e Nintendo Switch e successivamente su PS4, hanno lanciato una campagna Kickstarter per il loro prossimo progetto chiamato Sea of Stars. Ovviamente superò l’obiettivo in pochissime ore, un traguardo a dir poco incredibile che provocò un interesse generale da parte del pubblico. Per chi non lo conoscesse, si tratta a tutti gli effetti di un gioco di ruolo a turni ispirato ai grandi classici che narra una storia prequel ambientata nell’universo di The Messenger. La trama racconta la storia di questi due ragazzi i quali potranno controllare il potere del Sole e della Luna che dovranno unire le proprie forze contro il malvagio Fleshmencer.

Lo studio di sviluppo ha recentemente annunciato che il leggendario compositore Yasunori Mitsuda dell’immortale ed amato Chrono Trigger si è unito al progetto. In un aggiornamento sulla pagina Kickstarter infatti il team ha dichiarato questa incredibile notizia sebbene non facesse parte di uno dei tanti traguardi di Sea of Stars sulla nota piattaforma di crowdfunding.

Una gradita aggiunta che sicuramente farà felici tutti gli amanti del genere ed anche tutti gli amanti dei videogiochi in generale visto che Mitsuda è una vera e propria icona in ambito videoludico. Sea of Stars era già stato soprannominato come un clone di Chrono Trigger ma ora, dopo aver ricevuto questa notizia, possiamo confermarlo appieno. Il titolo purtroppo è appena entrato in fase di lavorazione e verrà rilasciato non prima del 2022, toccherà aspettare parecchio tempo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete giocato a Chrono Trigger? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutti i dettagli riguardanti Sea of Stars. Infine se volete sostenere ancora il progetto nonostante l’obiettivo sia stato superato c’è ancora tempo, a questo indirizzo potete dare il vostro contributo.