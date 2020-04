Sea of Stars: annunciate nuove modalità e un finale alternativo

Sea of Stars, il gioco di ruolo a turni di Sabotage Studio e prequel del celebre The Messenger, raggiunse il suo obiettivo di crowdfunding di 86.023€ in sole sei ore dalla presentazione ufficiale del progetto. Un successo incredibile, confermato ulteriormente dagli ultimi eventi. Sea of Stars continua infatti ad andare benissimo su Kickstarter e in questo momento ha addirittura superato la soglia di 355.000€ donati da 10.606 sostenitori , raggiungendo così numerosi traguardi negli ultimi giorni. Oltre ad una modalità Single Player+ ed un dungeon bonus, sono quindi stati raggiunti anche altri obiettivi che aggiungono ulteriori filmati in-game, compreso anche un finale alternativo. Da segnalare, inoltre, il fatto che in futuro sarà prodotto un documentario dedicato al “dietro le quinte” delle lavorazioni su Sea of Stars.

I fan delle copie fisiche saranno poi felici di sapere che Sabotage Studio ha deciso di collaborare con Limited Run Games per offrire un’edizione fisica esclusiva per i primi sostenitori dell’opera che conterrà anche una copertina alternativa unica dell’artista Bryce Kho.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando Sea of Stars è un gioco di ruolo a turni ispirato ai grandi classici che narra una storia prequel ambientata nell’universo di The Messenger. La trama racconta la storia di due Figli del Solstizio che uniranno i poteri del sole e della luna per scatenare l’Eclipse Magic, l’unica forza in grado di respingere le mostruose creature dell’alchimista malvagio noto come The Fleshmancer. Sea of Stars mira a riproporre in chiave moderna il classico gioco fatto da combattimenti a turni, narrazione, esplorazione ed interazioni con l’ambiente.

Sono rimaste circa due settimane per la campagna di Kickstarter di Sea of Stars e c’è quindi ancora tempo per contribuire ed ottenere l’esclusiva versione fisica del titolo. Qui il link per la pagina ufficiale, dove potrete anche ottenere delle informazioni più dettagliate sulle meccaniche di gioco e altre features, nonché sui pacchetti disponibili, sulle innovative peculiarità che caratterizzano il gioco e dove potrete naturalmente seguire minuto per minuto l’andamento della raccolta fondi.