Crazy Taxi, il nuovo gioco non sarà single player

Sega ha recentemente annunciato un deciso cambiamento nello sviluppo del nuovo videogioco Crazy Taxi, orientandosi verso un'esperienza multiplayer online in un ampio mondo aperto. Il passaggio da un gioco principalmente single-player a un modello live service si è palesato in un video di sette minuti rilasciato dalla compagnia.

Il team di sviluppo di Sega, con sede a Sapporo, ha discusso delle sfide incontrate nella transizione verso il nuovo formato, ma ha anche evidenziato i notevoli progressi fatti fino ad oggi. Durante il video, l'attenzione è stata focalizzata sulla città di gioco, descritta come realistica e progettata per offrire libertà di esplorazione, paragonabile a quella offerta da un parco a tema, offrendo agli utenti una vasta gamma di attività.

Nel trailer sono stati inclusi spezzoni di inseguimenti della polizia, modalità basate su acrobazie e esplorazione generale, con giocatori che partecipano contemporaneamente alle varie attività proposte. È stato inoltre messo in evidenza il lavoro sul design e la personalizzazione delle automobili, e l'introduzione di modelli di personaggi camminabili suggerisce la possibilità di spostarsi anche a piedi nel gioco.

Infine, il video ha anche funzionato come una campagna di reclutamento. Vari membri del team, dalle aree di arte e design dei livelli, hanno parlato del loro ruolo nello sviluppo del gioco e interagito con gli aspetti emergenti del titolo in lavorazione. Il capo dello studio ha chiuso il video invitando i potenziali interessati a candidarsi per una posizione presso Sega.