Nonostante ci sia un’opposizione sempre più forte da parte dei videogiocatori, la blockchain rientra ancora nei piani di SEGA. Il publisher e sviluppatore nipponico ha infatti tolto i veli dal primo gioco che sfrutterà la tecnologia. A sviluppare il nuovo titolo non ci saranno però solamente i creatori di Sonic: gran parte del lavoro sarà infatti svolto da Double Jump Tokyo, società giapponese che si occupa proprio della blockchain.

Il titolo di SEGA che sfrutterà la tecnologia blockchain farà parte della serie Sangokushi Taisen. Non molto popolare in occidente, Sangokushi Taisen è un gioco di strategia in tempo reale: al di là dell’esordio sulle console della famiglia DS, la serie è molto famosa nelle sale giochi nipponiche. Al momento però i dettagli in merito scarseggiano e non sappiamo esattamente quali saranno i benefici della blockchain.

Al momento non è stato pubblicato praticamente nulla: SEGA e Double Jump Tokyo hanno solamente diramato l’annuncio ufficiale, riportato da alcune testate orientali come 4Gamers. Probabilmente però la blockchain permetterà agli utenti di utilizzare il sistema play to earn, ovvero giocare per guadagnare denaro sbloccando elementi in gioco da rivendere. Non ci è dato sapere però se sarà l’unico utilizzo della blockchain all’interno del nuovo gioco di Sangokushi Taisen. Mistero anche per le piattaforme: possiamo già ipotizzare che il titolo arriverà per forza di cose o su PC o su mobile, ma non ci è dato sapere se saranno coinvolte anche le console come PlayStation, Xbox e Nintendo Switch oppure se il tutto si limiterà esclusivamente ai computer o i sistemi Android e iOS.

Nel corso degli ultimi mesi, SEGA si era già esposta, parlando di un nuovo gioco basato proprio sulla blockchain. Ora c’è l’ufficializzazione, è vero, ma prima di conoscere tutti i dettagli in merito bisognerà attendere ancora diverso tempo. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori novità e dettagli in merito.