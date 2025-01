Sega lancia un nuovo acount proprietario per i giocatori

Sega ha lanciato il suo nuovo sistema di account online chiamato, molto semplicemente, "SEGA account", offrendo vantaggi esclusivi ai giocatori. L'annuncio è stato fatto oggi sul sito ufficiale dell'azienda giapponese.

Il SEGA account mira a "massimizzare" i servizi online e fornire diversi benefici agli utenti, similmente a quanto fatto da Nintendo e Ubisoft con i loro sistemi di account proprietari. Attraverso questo profilo, i giocatori potranno accedere a bonus esclusivi, ricevere le ultime notizie su giochi, ed eventi, di SEGA e Atlus, e collegare i propri account su varie piattaforme di gioco.

Sega starebbe valutando anche alcune opportunità nel campo dei servizi in abbonamento.

Come primo vantaggio, SEGA offre un costume speciale di Kazuma Kiryu per il gioco "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii". Gli utenti che creeranno un account Sega tra il 22 gennaio e il 7 marzo riceveranno un codice per sbloccare questa skin, che permette al protagonista Goro Majima di assumere le sembianze del famoso personaggio della serie Yakuza.

Sebbene non siano stati annunciati ulteriori vantaggi futuri, è probabile che altre importanti franchise di SEGA e Atlus come Sonic e Persona verranno coinvolte. Inoltre, considerando che Sega sta lavorando alla creazione di un proprio servizio di abbonamento simile al Game Pass, è verosimile che questo richiederà un collegamento al SEGA account.

La BBC riporta che SEGA sta "valutando alcune opportunità" nel settore dei servizi in abbonamento, suggerendo una possibile risposta al PlayStation Plus e al Game Pass di Microsoft. Questo movimento potrebbe essere parte di una strategia più ampia per competere nel mercato dei giochi digitali.

Gli appassionati speculano anche su una potenziale connessione tra il SEGA account e il misterioso "Super Game" che l'azienda starebbe sviluppando, la cui uscita è prevista entro marzo 2026. Descritto da SEGA come un "progetto globale su larga scala", alcuni immaginano possa trattarsi di un hub centrale per molteplici giochi, simile a quanto fatto da Call of Duty o al progetto Assassin's Creed Infinity di Ubisoft.

Il lancio del SEGA account segna un importante passo in avanti per l'azienda nell'evoluzione dei suoi servizi digitali, ponendo le basi per future iniziative nel campo del gaming online e dei contenuti esclusivi per i fan.