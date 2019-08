SEGA sta per annunciare un nuovo titolo?

SEGA ha recentemente lanciato uno strano e particolare sito teaser: che il publisher stia per annunciare un nuovo misterioso titolo?

Con l’avvicinarsi della Gamescom, anche se in misura minore rispetto a quanto succede con l’E3 di Los Angeles, sono sempre più i rumor e le indiscrezioni su nuovi titoli in procinto di essere annunciati. Questa volta è stato però direttamente un publisher a far trasparire l’esistenza di qualche misterioso progetto, con SEGA che ha infatti recentemente lanciato un criptico sito teaser che potete trovare comodamente anche qui.

Come potete osservare anche voi purtroppo da tale fonte è praticamente impossibile capire di cosa si tratti e comprendere quindi di conseguenza la natura del progetto di SEGA. Tranne uno sfondo nero e un misterioso bip, che potrebbe provenire da un radar o essere invece un battito cardiaco, la software house non ha infatti fatto emergere altro.

Molto interessante è, oltre al precedentemente citato suono, anche il nome del sito teaser, ossia hmkd.sega. Sebbene il publisher non abbia rilasciato informazioni ufficiali su tale nomenclatura, il logo hmkd potrebbe molto probabilmente indicare Humankind, marchio registrato da SEGA qualche tempo fa. Purtroppo, anche in questo caso, non sono disponibili ulteriori dettagli su tale marchio.

Per saperne di più non sarà forse necessario attendere molto: delle indiscrezioni vedrebbero infatti SEGA svelare questo mistero durante la Gamescom che si terrà la prossima settimana.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi quale particolare annuncio si cela dietro il misterioso sito teaser? Si tratterà forse di un ritorno di qualche franchise particolarmente amato o SEGA ha invece in serbo una proprietà intellettuale completamente nuova? Fateci sapere cosa ne pensate direttamente nei commenti sotto questo articolo!