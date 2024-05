Sega vuole fare rilasci annuali per franchise come Like a Dragon, Persona e Sonic

Ultimamente Sega sta mostrando una dinamicità senza precedenti, sembra che stia pianificando di intensificare ancor di più la produzione relativa alle sue IP più famose. Il noto leaker Midori ha rivelato tramite un post su X, infatti, che serie di grande calibro come Like a Dragon, Persona e Sonic potrebbero presto godere di nuovi lanci su base annuale, sia su PS5 che su Xbox.

Con l'obiettivo di rilasciare "nuovi titoli, remake, remaster, espansioni DLC e altri media", Sega promette un arricchimento costante per le sue tre principali serie, già ben avviate nel corso di questo decennio. Nonostante le preoccupazioni che un aumento della frequenza possa compromettere la qualità dei prodotti, pensandoci le strategie annunciate non rappresentano un cambiamento radicale rispetto all'attuale ritmo di produzione.

La serie Persona di Atlus, ad esempio, ha già visto il lancio di vari titoli, tra cui Persona 5 Strikers nel 2020 e Persona 5 The Phantom X in Cina previsto per il 2024, assieme a Persona 3 Reload, accolto positivamente fin dal suo debutto su Xbox Game Pass a febbraio.

Lo stesso vale per il passaggio graduale dalla serie Yakuza al brand Like a Dragon, che al momento sta registrando successi notevoli. Like a Dragon: Ishin! del 2023 e Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name hanno confermato l'abilità di Ryu Ga Gotoku Studio nel creare esperienze di qualità, con Like a Dragon: Infinite Wealth che ha guadagnato un'ammirazione particolare, superando i classici della serie Kiryu/Majima con un punteggio di 89 su Metacritic.

Per quanto riguarda Sonic, la serie ha già stabilizzato un ritmo sostenuto di uscite annuali, dimostrando la capacità di Sega di mantenere una produzione flessibile e coerente. L'attenzione alla "gestione della qualità" per le principali IP del gruppo Sega viene sottolineata, indicando un impegno costante nel preservare l'elevato standard dei loro prodotti, anche aumentando la cadenza delle pubblicazioni.

Nonostante questo, l'accento posto sulle tre principali serie di Sega potrebbe limitare lo spazio per idee più nuove e innovative, come evidenziato dall'annullamento dell'atteso FPS Hyenas l'anno scorso. Resta da vedere, dunque, come questo equilibrio tra volume e innovazione influenzerà la futura linea editoriale di Sega.