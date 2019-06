Sekiro: non ci saranno DLC perché Elden Ring è la priorità, secondo un insider

Sekiro: Shadows Die Twice non avrà DLC e il motivo è che Elden Ring sta gravitando l'attenzione di FromSoftware: questa l'opinione di un noto insider.

FromSoftware è una delle software house più chiacchierate del momento. All’E3 2019 abbiamo potuto assistere all’annuncio del nuovo gioco del team creatore di Dark Souls, Elden Ring. Come ci ha spiegato lo stesso Miyazaki, il titolo è diverso dai precedenti lavori di FromSoftware, pur basandosi su una filosofia di gioco simile. Possiamo attenderci novità, quindi, che potrebbero stupire anche i fan storici. Ciò che però ha colpito più di tutto è il fatto che Elden Ring sia stato annunciato pochi mesi dopo l’uscita di Sekiro: Shadows Die Twice.

Questo è possibile poiché Elden Ring è in lavorazione fin dalla conclusione dei lavori su Dark Souls 3 ed è quindi stato sviluppato in contemporanea a Sekiro. Quest’ultimo ha avuto ovviamente priorità, ma i due progetti sono proseguiti su due linee parallele. Ora, la nuova e massima priorità di FromSoftware e Miyazaki è Elden Ring: è una buona notizia, perché questo potrebbe significare che l’attesa non sarà lunghissima. L’insider taepoppuri (che ha svelato per primo l’esistenza del gioco) ci dice però che questo comporta anche dei lati negativi.

Secondo quanto riportato su Resetera, infatti, il successo di Sekiro è stato talmente grande che FromSoftware avrebbe potuto pensare a dei DLC, ma Elden Ring sta attirando su di sé tutte le attenzioni e il team non può quindi permettersi di lavorare a qualcos’altro.

Sappiamo già che, come spesso accade, ci sono dei contenuti tagliati dal gioco base all’interno di Sekiro: Shadows Die Twice, ma questi non saranno in alcun modo sfruttati per generare espansioni secondo l’insider. Ovviamente sono solo speculazioni e rumor, non informazioni ufficiali, ricordiamolo. In ogni caso, diteci, cosa ne pensate? Preferireste che Elden Ring arrivi in ritardo, pur di avere nuovi contenuti per Sekiro, oppure siete soddisfatti così?