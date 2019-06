Elden Ring: ecco il trailer del nuovo gioco di From Software e George R.R. Martin

From Software ha svelato il nuovo gioco creato in collaborazione con George R.R. Martin: Elden Ring, ecco il trailer mostrato durante l'E3 2019.

Come i rumor avevano annunciato, è stato presentato il nuovo gioco di From Software e George R.R. Martin, famosissimo scrittore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Parliamo di Elden Ring, un titolo ispirato alla cultura celtica. Il video non ci ha permesso, come è abbastanza ovvio, di vedere del gameplay, ma ci ha subito colpito per lo stile unico. L’unione della capacità di narrazione di Martin e la creatività nell’ideazione di un grande mondo profondo e di grande impatto.

From Software è famosa per aver creato tante nuove IP tutte votate all’azione più o meno ferale. Dopo aver stupito il mondo con Demon’s Souls, Miyazaki ha dato luce (o oscurità, volendo) a Darks Souls che ha ottenuto due seguiti. Bloodborne ci ha portati in una simil-Londra vittoriana oscura e piena di mostri lupini e creature lovecraftiane. Infine, Sekiro ci ha portato nel Giappone Feudale e ci ha dato un nuovo tipo di gameplay, con un combattimento all’arma bianca fondato sui riflessi.

Questo nuovo gioco non ci permette, purtroppo, di capire esattamente come sarà strutturato, anche se i rumor avevano anticipato che si tratterà di un gioco quasi open world. L’unica cosa che abbiamo potuto vedere nel trailer è il mood generale che pervaderà Elden Ring, che pare molto mistico.

Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato in questo primo trailer di Elden Ring? Vi aspettavate l’annuncio di un nuovo gioco a pochi mesi dall’uscita di Sekiro? La collaborazione con George R.R. Martin secondo voi servirà a dare un nuovo stile all’opera di Miyazaki, oppure pensate che il creativo giapponese proporrà sempre un titolo duro e complesso da padroneggiare?