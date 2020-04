Sekiro Shadows Die Twice: multiplayer in arrivo con una mod

Fin dai tempi dell’uscita di Dark Souls, i ragazzi di From Software sono stati visti da una larghissima fetta di videogiocatori come dei veri e propri messia giunti a riportare equilibrio nell’industria. Effettivamente, con il sopraggiungere della fama, ha fatto nuovamente capolino quel piacere per la sfida che oramai da anni era stato tristemente dimenticato in favore di opere decisamente meno impegnative. Da lì è poi nato un vero e proprio genere, quello dei Souls-Like, con From Software sempre sotto la luce dei riflettori grazie a nuovi progetti di grande qualità, con Sekiro Shadows Die Twice a rappresentare l’ultimo importante bersaglio centrato dal team.

Vincitore d’innumerevoli premi e meritevole d’aver conquistato i cuori d’innumerevoli utenti, Sekiro Shadows Die Twice è riuscito in un compito tutt’altro che facile, prendere la formula dei Souls-Like e rimaneggiarla totalmente per offrire al pubblico qualcosa di fresco. Grazie ad alcune peculiari e riuscite idee in termini di combat-system e game design, l’opera è così velocemente divenuta un nuovo punto di riferimento per tutti quei giocatori che sono alla costante ricerca di sfida, una condizione che ha portato – su PC – alla realizzazione d’innumerevoli mod pensate per arricchire ancor di più l’esperienza, alle volte con piccoli accorgimenti, in altri casi con drastici cambiamenti.

Ebbene, il modder LukeYui ha parlato alla community di Sekiro Shadows Die Twice per far sapere a tutti di essere attualmente al lavoro su una mod che dovrebbe andare ad aggiungere una feature per lungo tempo richiesta dai fan, ovvero il multiplayer. L’utente ha spiegato che i lavori si protrarranno ancora a lungo e che attualmente ci si sta occupando di svariati problemi – quali la sincronizzazione delle animazioni – che stanno spuntando come funghi, ovvia conseguenza di un faticoso sviluppo che punta ad aggiungere una vera e propria modalità all’interno di un videogioco.

LukeYui ha chiesto ai molti interessati d’avere pazienza, annunciando inoltre che allo stato attuale la mod dovrebbe aggiungere una funzionalità online che permetterà fino a un massimo di tre giocatori d’entrare nella stessa partita, sia per sessioni cooperative che competitive. Insomma, il progetto appare indubbiamente ambizioso, ma in questi casi le insidie si nascondono dietro ogni angolo. Noi, per il momento, non possiamo far altro che attendere e sperare che il lavoro si concluda nel migliore dei modi possibili.