Xbox Game Pass: ex-PlayStation è dubbioso, modello insostenibile

Si parla sempre più spesso di Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di punta di Microsoft che, nel giro di poco tempo è riuscito a creare un qualcosa che non esisteva prima nell’ambito videoludico. Con l’avvento dei servizi come Netflix, anche il marchio Xbox ha voluto puntare su un abbonamento incentrato sul gaming che mettesse a disposizione degli utenti una folta libreria di titoli di vario genere, con le esclusive Microsoft in arrivo direttamente nel servizio fin dal day one.

A parlare del servizio Xbox Game Pass sono sempre in molti, ma di recente, durante un’intervista alla redazione di Gameindustry, l’ex-PlayStation Shawn Layden ha voluto dire quel che pensa sul servizio in abbonamento targato Xbox. Nello specifico, durante la chiacchierata, Layden ha espresso scetticismo sulla sostenibilità del servizio Game Pass e sul suo potenziale per espandere il mercato delle console.

“È molto complicato dover lanciare un gioco da 120 milioni di budget con un servizio in abbonamento che costa 9,99 Dollari al mese”, ha detto l’ex-PlayStation. “Prima di inziare a recuperare l’investimento fatto dovrai avere 500 milioni di abbonati”.

Si pensa che il numero di persone che possiedono una console da gioco oggi sia di circa 250 milioni, che è più o meno lo stesso della fine degli anni ’90 coma ha fatto notare la redazione di Gameindusrty. A questo Layden ha aggiunto di essere veramente molto dubbioso che Xbox Game Pass e la sua offerta di giochi in cloud siano la risposta alla crescita di questo numero.

“Naturalmente, se aggiungi i dispositivi mobile ottieni centinaia di milioni di giocatori. Ma parliamo di categorie di utenti correlate ma distinte. Abbiamo imparato nel tempo che il mobile gaming non è necessariamente un ponte per le console”. Ha concluso così Layden.