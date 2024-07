Shift Up conferma il porting su PC di Stellar Blade tramite un annuncio di lavoro

Nuovi indizi suggeriscono che Stellar Blade, l'atteso action game di Shift Up, potrebbe arrivare anche su PC. Alcune traduzioni di diversi annunci di lavoro in coreano, pubblicati sul sito dello studio, hanno attirato l'attenzione degli utenti di Reddit, facendo emergere dettagli interessanti.

In particolare, Shift Up sta cercando un combat designer con competenze nello sviluppo su PC e esperienza in ambiente Windows. Considerando che Stellar Blade è il progetto principale dello studio, questa ricerca potrebbe indicare una possibile conversione del gioco per computer.

Prima dell'esclusiva console su PlayStation, Stellar Balde doveva uscire su ogni piattaforma.

Nel suo sito ufficiale, il team si rivolge a "chiunque voglia creare un sistema di combattimento per giochi d'azione sviluppati internamente", un riferimento che sembra puntare proprio a Stellar Blade.

L'ipotesi di un port per PC era già emersa in passato, quando lo studio aveva accennato a piani di espansione su questa piattaforma. Inoltre, si era parlato anche di un possibile seguito del gioco.

Recentemente, invece, un post su X ha fatto riferimento a dei nuovi contenuti per Stellar Blade, tra cui una modalità foto, nuove pose e un costume estivo per la protagonista Eve. Ciò suggerisce che il supporto per il gioco sia ancora lungi dal venire interrotto.

In precedenza, il CEO di Shift Up Kim Hyung-Tae aveva dichiarato di non poter commentare le voci su una versione PC a causa di "rapporti contrattuali". Questo, ovviamente, era riferito all'accordo di esclusiva console con Sony, anche se non è ancora stato chiarito se si tratta di un'escluiva temporale o totale.

Mentre i fan attendono conferme ufficiali, gli annunci di lavoro di Shift Up mostrano chiaramente che il porting per PC di Stellar Blade è in corso di sviluppo su PC, aprendo nuove possibilità per il futuro del franchise.