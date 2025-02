Stellar Blade arriva ufficialmente su PC, ecco quando

Shift Up ha annunciato che Stellar Blade (acquistabile in versione PS5 su Amazon) verrà ufficialmente rilasciato su PC a giugno 2025. Il gioco action-adventure, già disponibile su PlayStation 5, arriverà su Steam con tutti i contenuti della versione console, incluso il nuovo DLC GODDESS OF VICTORY: NIKKE.

In Stellar Blade i giocatori vestono i panni di Eve, una potente eroina impegnata in una sfida contro una pericolosa minaccia. Il gameplay si concentra su combattimenti frenetici e spettacolari (d'altro canto è un action-game), con la possibilità di sbloccare nuove mosse e potenziamenti per le armi mentre si esplorano i resti della Terra. Il sistema di combattimento è pensato per mettere alla prova sia i riflessi che la strategia dei giocatori, soprattutto negli scontri con i boss.

Shift Up non ha ancora condiviso i requisiti di sistema per la versione PC, né dettagli su eventuali migliorie grafiche come il ray tracing. È stato però confermato che il gioco sarà pienamente compatibile con Steam Deck. Gli sviluppatori puntano a offrire un'esperienza fluida e ottimizzata su PC, evitando i problemi di stuttering che talvolta affliggono i porting da console.

L'arrivo su PC di Stellar Blade, con tutti i contenuti aggiuntivi, rappresenta un'opportunità per una nuova fetta di giocatori di provare questo action game. Resta da vedere se la versione Steam riuscirà a garantire performance al top e soprattutto superare le vendite della versione PS5, come pronosticato proprio dagli sviluppatori.