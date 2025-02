Stellar Blade sarà ottimizzato per Steam Deck, parola dello sviluppatore

Il developer di Stellar Blade, Shift Up, ha annunciato che ottimizzerà la versione PC del gioco per garantire prestazioni fluide anche su dispositivi handheld come Steam Deck. L'informazione emerge dal recente report sulle performance aziendali del developer.

La versione PC di Stellar Blade, prevista per il 2025, sarà quindi ottimizzata per funzionare al meglio sui dispositivi portatili, in particolare su Steam Deck. Questa scelta riflette, ovviamente, la crescente popolarità del gaming handheld.

Shift Up si aspetta che la versione PC superi finanziariamente quella per PS5, considerando la maggiore quota di mercato dei PC rispetto alle console. Il developer ha dichiarato di aver "identificato e analizzato sia i casi di successo che quelli meno performanti di esclusive console portate su PC" per realizzare il miglior prodotto possibile.

L'ottimizzazione per Steam Deck rappresenta un punto di partenza ideale, dato che si tratta di hardware ormai datato. Se Stellar Blade otterrà la verifica per Steam Deck, dovrebbe funzionare bene anche sulla maggior parte degli altri dispositivi handheld più recenti e potenti come l'Asus ROG Ally X e il prossimo Zotac Zone 2.

C'è da dire che l'ottimizzazione per dispositivi come lo Steam Deck rappresenta una sfida tecnica non indifferente per gli sviluppatori: devono bilanciare prestazioni, consumo energetico e qualità grafica in un hardware dalle dimensioni ridotte. Questa sfida sta spingendo l'industria verso soluzioni sempre più innovative, come l'uso di tecnologie di upscaling e di rendering intelligente.