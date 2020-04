Shinobi è eccitato dai giochi in arrivo su Xbox Series X

Dopo aver visto l’hardware e le specifiche tecniche di Xbox Series X, ora quello che aspettiamo maggiormente sono chiaramente i videogiochi. Le esclusive, tutti quei titoli capaci di farci rizzare i capelli e spingerci all’acquisto di una piattaforma piuttosto che dell’altra. Non si hanno molte informazioni in merito, a parte qualche rara voce di corridoio che tuttavia difficilmente è facile da confermare. Di conseguenza occorre attendere il famigerato evento Xbox digitale che sostituirebbe l’E3 e che darebbe un’idea sui giochi in arrivo almeno su Xbox Series X.

Recentemente sul popolare forum ResetEra, il noto insider Shinobi ha rivelato che non bisognerà attendere molto ancora per l’evento Xbox, lasciando intendere che tra aprile e maggio potrebbe avvenire. È sempre giusto sottolineare che nonostante si tratti di una voce di corridoio, Shinobi è all’interno del settore videoludico da anni ed è uno degli insider più affidabili che possano esistere insieme a Klobrille, ragion per cui ciò che dice può essere preso per veritiero senza troppi dubbi.

Ovviamente Shinobi ha anche detto di non voler rivelare moltissimo, ma è davvero eccitato dalla presentazione messa in piedi da Xbox che vedrà l’annuncio di numerosi titoli con una grande varietà di generi tra cui meravigliosi mondi fantasy, reboots e grossi universi sci-fi.

Abbiamo provato a immaginare dei giochi a cui Shinobi si stia riferendo e i nostri pensieri si sono rivolti verso Fable, Perfect Dark, Halo, la nuova IP di Obsidian ed Hellblade II. Insomma sembra proprio che in questa generazione avremo di che giocare, anche su Xbox. Non resta che capire quando avverrà questo evento o perlomeno quando sarà annunciato Voi che cosa vi aspettate tra i titoli da annunciare? Fatecelo sapere nei commenti e raccontateci le vostre opinioni in merito, magari facendoci qualche esempio su IP che vorreste vedere su Series X!