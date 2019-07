Shovel Knight raggiunge un nuovo traguardo: le vendite sono milionarie

Shovel Knight raggiunge risultati incredibili dopo cinque anni di permanenza sul mercato; ecco i dati ufficiali sul gioco di Yatch Club.

Il mercato degli indie è denso di opere di bassa qualità, sopratutto nel mondo PC dove vengono pubblicati decine di giochi realizzati senza amore e senza capacità alcuna. Tra i molti, però, è facile trovare delle vere gemme. Shovel Knight è innegabilmente una di queste.

Il gioco di Yacht Club Games è in circolazione da ormai 5 anni; è nato su Wii U e Nintendo 3DS, per ora arrivare su altre dieci piattaforme, Switch inclusa. In questo tempo è riuscito a radunare attorno a sé una grand quantità di ammiratori: quanto per l’esattezza? 2.5 milioni. Questo è il numero di copie vendute dal gioco fino a questo momento. Il prossimo traguardo è quindi quello dei tre milioni, assolutamente raggiungibile visto che ci sono altri DLC in arrivo che potrebbero spingere nuovi acquirenti ad approcciarsi all’opera completa.

Shovel Knight è un platform dallo stile rétro, una lettera d’amore ai giochi degli anni ottanta. Il team di sviluppo originale era di sole cinque persone, quindi aver raggiunto ben 2.5 milioni di copie è un risultato notevole. Diteci, voi cosa ne pensate di Shovel Knight? Siete anche voi parte di questo risultato?