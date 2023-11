Showdown in the Badlands è la nuova espansione di Hearthstone

La Opening Ceremony del BlizzCon 2023 ha visto Hearthstone protagonista di un annuncio importnate: Showdown in the Badlands sarà la prossima espansione del gioco, ambientata nell'affascinante selvaggio west di Azeroth.

Il trailer di presentazione dell'espansione condivide la tipica esperienza di gioco di Hearthstone con un affascinante tocco western.

Showdown in the Badlands costituirà una sorta di prequel per due personaggi iconici di Hearthstone: Reno Jackson ed Elise Starseeker, che collaboreranno per salvare il Badlands da un oscuro progetto minerario.

Un elemento di particolare risonanza è l'introduzione della prima carta eroe neutrale di Hearthstone, un'aggiunta che, sicuramente, entusiasmerà i fan e sarà capace di generare nuove strategie totalmente inedite.

Questa intrigante espansione sarà disponibile a partire dal 14 novembre 2023 e potrà essere provata in anteprima durante il BlizzCon 2023.

Un ulteriore annuncio coinvolge i "Catch-Up Packs", un nuovo tipo di pacchetto che consentirà ai giocatori di acquisire fino a 50 carte da un singolo pacchetto, accelerando così la crescita delle loro collezioni.

Le carte presenti nei Catch-Up Packs saranno selezionate tra quelle più famose rilasciate nei due anni precedenti. I giocatori potranno acquistare i Catch-Up Packs all'interno del negozio di Hearthstone, così come alcuni di essi saranno inclusi nelle offerte di pre-ordine di Showdown in the Badlands.

Un annuncio indubbiamente interessante e che è stato capace di catturare nuovamente l'attenzione su Heartstone, il quale, da qualche tempo a questa parte, era sparito dai riflettori, pur rimanendo uno dei titoli più giocati di Blizzard.