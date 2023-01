Sono passati già un paio di mesi dal ritorno in pompa magna della saga di Silent Hill. I fan della produzione targata Konami erano in attesa di un annuncio del genere ormai da tantissimi anni, e ora sono pronti a tornare nella nebbiosa e orrorifica cittadina per nuove disavventure. Oltre ai diversi progetti annunciati da Konami, la compagnia nipponica ha già sottolineato che sono in cantiere altri titoli della serie non ancora presentati, e in queste ore è stata la stessa Konami ad ampliare quel tipo di dichiarazioni.

Konami è tornata a parlare di Silent Hill e del suo futuro durante una recente intervista con la redazione di IGN Japan. Nello specifico è stato Motoi Okamoto a prendere parola, ovvero il produttore della saga survival horror nonché uno dei presentatori dell’ultima diretta dedicata alla serie. In questa occasione si è parlato molto del futuro del brand, e di come sarà sempre più aperto alle idee fuori dal coro degli sviluppatori indie.

“C’è un limite alle cose che possiamo fare da soli, e questo significa che dobbiamo lavorare con molti creatori indipendenti diversi se vogliamo realizzare molti Silent Hills diversi. Ecco perché ci siamo mossi per lavorare insieme a persone e team di sviluppo da tutto il mondo che vogliono realizzare giochi di Silent Hill, e per questo ci siamo rivolti a Bloober Team, così come ad Anapurna Interactive e No Code”, queste le parole di Okamoto riguardo alla volontà di espandere la serie horror anche verso lidi più indie.

In un altro spezzone dell’intervista, inoltre, Okamoto ha voluto fortemente sottolineare ancora una volta che oltre ai giochi già annunciati in futuro vedremo altre nuove esperienze legate alla serie di Silent Hill. Konami, infatti, è pronta ad accogliere le idee provenienti da altri studi.

