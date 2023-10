Skull Island: Rise of Kong, gara al gioco più brutto con Gollum

Possiamo certamente dirci soddisfatti di questo anno videoludico, non per altro abbiamo avuto giochi incredibili come Starfield, Baldur's Gate 3, Zelda: Tears o the Kingdom e Marvel's Spider-Man 2 e mancano ancora alcuni titolo all'orizzonte come Alan Wake 2 e Avatar.

Ma oltre a questi, purtroppo, abbiamo avuto giochi anche abbastanza deludente, come Redfall ma soprattutto Il Signore degli Anelli: Gollum. Quest'ultimo è stato il titolo più deludente di questo 2023, almeno fino all'arrivo di Skull Island: Rise of Kong.

Quest'ultimo è stato rilasciato in uno stato davvero vergognoso (e non ci poniamo problemi nel dirlo), tanto che molti fan lo hanno definito una "truffa completa". Eppure, nonostante tutto, su Metacritic vanta un punteggio utenti di 3.8, non alto, ma certamente superiore rispetto alle premesse. Non solo, le valutazioni positive sembrerebbero aumentare.

Ovviamente il tutto è volutamente pensato per "trollare" la situazione e in qualche modo evitare che possa prendere lo stesso risultato di Gollum, per molti considerato come la vera "truffa" di quest'anno, anche a causa della pubblicità ricevuta pre-recensioni. Per farvi un esempio, un utente ha elogiato il gioco assegnando un 9 e definendolo "un vero gioiello nascosto" con un "sapore unico" e "un'esperienza divertente e leggera". Altri giocatori hanno elogiato il gioco con punteggi perfetti.

Insomma, nonostante un anno incredibile sotto molti punti di vista, ci siamo dovuti imbattere anche in esperienze estremamente negative. Chi vinca questa sfida "del peggior gioco del 2023" a noi non interessa particolarmente, ma speriamo che tutto questo sia da monito per tutti gli sviluppatori che provano da ormai diverso tempo, a "fregare" l'utenza.