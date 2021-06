Sky Children of the Light debutta oggi su Nintendo Switch

Thatgamecompany, lo studio che ha creato giochi acclamati dalla critica come Journey e Flower, annuncia oggi che Sky Children of the Light è disponibile su Nintendo Switch in Europa. Il titolo è un free-to-play che presenta funzionalità cross-play, con gli appassionati che potranno così provare il gioco su dispositivi mobile e console. La versione Nintendo Switch includerà un arco narrativo principale gratuito e offrirà la possibilità a 8 giocatori di esplorare e giocare ed interagire tra di loro in qualsiasi momento.

Uscito originariamente nel 2019 su dispositivi mobile, i giocatori arrivano nel mondo di Sky Children of the Light per svelare i misteri di un regno desolato e riportare le stelle cadute nelle loro costellazioni. I giocatori possono esplorare sette regni onirici con i propri amici e qui possono volare, tenersi per mano e collaborare insieme. Compassione, amicizia e altruismo sono gli elementi centrali di Sky.

Per celebrare questa uscitan i giocatori Nintendo Switch potranno acquistare un nuovo Starter Pack che include due nuovi mantelli, un flauto, una nuova acconciatura, 75 candele e una sorpresa extra al costo di 32,99 euro. Inoltre i giocatori potranno dare uno sguardo al primo evento crossover collaborativo di Sky Children of the Light, il quale vedrà come protagonista un amatissimo personaggio internazionale, il PiccoloPrincipe, tratto dal famoso romanzo per bambini di Antoine de Saint-Exupéry.

Oltre a questo, la versione Nintendo Switch di Sky Children of the Light presenterà una nuovissima area chiamata “Starlight Desert” dal design accattivante e aggiunta per mettere in scena una nuova storia. La nuova stagione, infine, verrà lanciata il 6 luglio, ma al momento non abbiamo ulteriori informazioni a riguardo, le quali arriveranno prossimamente nel corso dei prossimi mesi.