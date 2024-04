La serie tv di Skyrim resterà un sogno nonostante il successo di Fallout, parola di Todd Howard

La serie TV di Fallout uscita proprio oggi su Amazon Prime Video sta già riscuotendo un notevole successo, ma ciò non implica, purtroppo, che gli altri amati giochi di Bethesda verranno adattati per una serie TV, almeno non al momento.

Parlando con IGN sul red carpet della première di Fallout a Los Angeles, Todd Howard, il capo di Bethesda, ha affrontato l'inevitabile domanda su eventuali future trasposizioni televisive dello studio.

"Non lo so," risponde. "Al momento non c'è nulla in cantiere. Tutti chiedono di Elder Scrolls, e anche a quella continuo a dire di no. E su quelle altre - probabilmente direi di no. Non si sa mai cosa potrebbe funzionare. Ma penso che questa serie sia nata perché pensavamo di poter realizzare un lavoro di alta qualità. Non è stata un'idea forzata. È stata più una naturale evoluzione del progetto e 'hey, sembra una bella idea.' Piuttosto che pensare 'dovremmo fare uno show,' giusto? Non è mai stata questa l'intenzione. Non posso prevedere il futuro, ma posso dire che questo è stato uno dei progetti più piacevoli a cui abbia mai lavorato, e siamo tutti entusiasti nello studio per come è stato realizzato."

Insomma, al momento non ci sono piani per una serie TV su Skyrim o Starfield, ma questo non esclude che possa accadere in futuro. L'importante è che Bethesda realizzerà qualcosa se riterrà che sia giusto farlo - e mantenendo la stessa qualità -, piuttosto che sentirsi obbligata a farlo.

Quale altre saghe videoludiche vorreste vedere trasposte in serie tv?