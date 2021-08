Skyrim: mod aggiunge un elemento di Zelda e rivoluziona il gameplay

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di un progetto legato a The Elder Scrolls V Skyrim che ha letteralmente affascinato i fan del titolo Bethesda. Un gruppo di modder ha ben pensato di creare una versione del gioco completamente trasformata dall’inserimento di 500 mod diverse per migliorare e cambiare praticamente ogni singolo elemento di gioco. I modder però si sa, non si fermano nemmeno un minuto, ed ecco che appare in rete un’ennesima mod molto interessante per il GDR.

La mod in questione prende un elemento presente in molti capitoli tridimensionali della saga di The Legend of Zelda e lo porta all’interno di The Elder Scrolls V Skyrim. Parliamo della paravela, un oggetto utilissimo a Link e ai giocatori per esplorare con maggiore libertà le varie aree di Hyrule planando dall’alto. Ora, grazie ad una mod, questo utile gadget è stato inserito anche in Skyrim, andando a rivoluzionare il modo in cui ci si può muovere all’interno della mappa aperta del titolo Bethesda.

La coppia di modder conosciuti con i nickname di LokiWasTaken e NickNak, spiegano che “dopo quasi sei mesi di sviluppo e dopo vari ostacoli e problemi, abbiamo finalmente raggiunto uno stato giocabile e funzionante per la noistra mod ed è pronta per essere rilasciata”. Come si può vedere anche da una clip video pubblicata su Reddit, la paravela in Skyrim permette davvero di cambiare radicalmente il modo in cui muoversi nel continente.

Ormai con tutte queste mod sempre più particolari aggiunte in Skyrim non ci stupiamo più di nulla. È bello vedere come la community sia ancora così tanto affezionata ad uno dei giochi più amati e giocati della storia, e abbiamo la sensazione che di questo titolo ne sentiremo parlare ancora a lungo.