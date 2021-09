Skyrim: mod aggiunge un pizzico di Final Fantasy Tactics

Di fantastiche mod per The Elder Scrolls V Skyrim ve ne abbiamo mostrate parecchie in questi ultimi anni, ma la community dei modder non si ferma mai e sforna nuovi contenuti ad un ritmo a cui è veramente difficile stare dietro.

Essendo un gioco di ruolo, Skyrim dà ai giocatori una serie di classi e skill con cui ruolare. A queste una recente mod ne aggiunge delle altre che provengono direttamente da uno dei giochi più apprezzati, ovvero: Final Fantasy Tactics.

La mod è ispirata alla classi e al sistema di lavoro del classico Final Fantasy Tactics, e si integra nel sistema esistente del gioco base. Il tutto si affianca agli alberi delle abilità in modo molto naturale, ed è tutto legato al normale leveling del proprio personaggio.

La mod inserisce nel gioco ben 17 nuove classi, tra le quali si possono trovare: lo scout, il mistico, l’assassino e molte altre prelevate direttamente dall’iconico Final Fantasy tattico.