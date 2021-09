Skyrim: ora potete giocare come un Witcher

I modder non finiscono mai di stupire. Soprattutto se il gioco in questione è The Elder Scrolls V: Skyrim. Il gioco di ruolo open world di Bethesda, infatti, è sicuramente uno dei più chiacchierati e dei più giocati ancora oggi, a distanza di ben 10 anni dall’uscita. In attesa dell’Anniversary Edition, che includerà anche una vasta selezione di mod create dagli utenti nel corso di questo decennale, vale comunque la pena esplorare le novità che continuano a debuttare su Nexus.

Tra una mod simpatica e un’altra più tecnica, Skyrim si dota anche di modifiche create dagli utenti che modificano direttamente il gameplay. E oggi (come avete potuto intuire dal titolo di questa notizia) parliamo proprio del secondo caso, con una mod che introduce la razza dei Witcher all’interno del popolare gioco di ruolo di casa Bethesda. Un’aggiunta che non si limita ad un semplice nome, tutt’altro, ma che permette di lavorare molto bene anche con l’estetica del personaggio, tanto da poter creare anche una vera e propria copia di Geralt Di Rivia, il protagonista dei libri e dei videogiochi della serie.

Aspetto estetico a parte, la nuova mod di Skyrim non si limita all’aspetto estetico. Come si legge su Nexus Mod, infatti, l’autore ha già intenzione di inserire nuovi segni e incantesimi, per rendere il tutto decisamente più coerente con il personaggio che si utilizza.

Ad onor del vero non è la prima volta che il mondo di Skyrim incontra quello di The Witcher. Nel corso degli anni infatti i due franchise sono già entrati in contatto, con la mod A Witcher’s Adventure, che permetteva ai giocatori di poter usufruire dei segni, delle pozioni e di altre 40 spade, oltre che di nuove meccaniche di gamepay. Ora però, con la possibilità di creare il proprio Witcher, si può davvero provare un’esperienza di gioco molto, molto diversa.