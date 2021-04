Skyrim: questa mod vi farà combattere contro del formaggio

Circa dieci anni dopo The Elder Scrolls V Skyrim continua a sfornare tutta una serie di mod create dagli appassionati. Arrivati a questo punto, il titolo fantasy di Bethesda ne ha viste di tutti i colori: da mod grafiche, nuove esperienze narrative fino ad alcune creazioni davvero fuori da ogni schema. Proprio una delle ultime mod per il titolo va racchiusa in quest’ultima categoria citata, facendo scontrare i giocatori con due tipi di nuovi nemici a dir poco curiosi.

Parliamo della mod chiamata Sheogorath’s Bow of Cheese creata dal modder Lawcet, la quale aggiunge a The Elder Scrolls V Skyrim un arco che uccide istantaneamente i nemici trasformandoli in forme di formaggio. Non è la prima volta che all’interno dell’RPG open world fantasy di Bethsda un modder aggiunge delle forme di formaggio al gioco, a quanto pare, dev’essere una sorta di simpatico feticismo condiviso da più appassionati.

La mod è scaricabile direttamente da un link presente nella pagine dedicata del NexusMod e da come potete ben immaginare sì, il risultato di questa creazione fan-made riesce ad essere particolarmente divertente nel contesto fantasy proposto da Skyrim. Una volta installata la mod in questione, potrete trovare l’arco magico in un Altare dedicato al Formaggio che è situato a Whiterun, e da quel momento in poi avrete tra le mani un’arma a dir poco micidiale e temuta da qualsivoglia tipo di nemico.

Se ormai conoscete Skyrim come le vostre tasche, ma volete tornare in questo affascinante mondo di gioco per giocare da una prospettiva decisamente inedita, allora questa mod è perfetta per provare a trasformare ogni nemico presente in gioco in una o più forme di formaggio.