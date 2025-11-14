L'universo di Zenless Zone Zero si prepara ad accogliere un nuovo capitolo ricco di mistero e tensione. HoYoverse, il colosso dell'intrattenimento interattivo, ha annunciato che il 26 novembre debutterà la Versione 2.4 del suo action RPG urbano fantasy, intitolata "On the Precipice of the Abyss". Si tratta di un aggiornamento che promette di svelare segreti sepolti da tempo e di introdurre personaggi destinati a scuotere gli equilibri del gioco.

Al centro della narrazione troviamo il ritorno alla superficie di un'antica miniera, rimasta sepolta per un decennio intero. Questo sito, che riemerge mentre la Miasma si ritira dalle profondità del Lemnian Hollow, rappresenta il palcoscenico di un'avventura intricata che si sviluppa dopo la crisi di Timesworn Hill. La ricomparsa di questo luogo non è casuale: porta con sé pericoli inediti e forze oscure che tornano a muoversi nell'ombra.

La trama si infittisce attorno a rivelazioni sorprendenti emerse dalle visioni oniriche di Yidhari. I giocatori hanno infatti intravisto insieme le figure di Sarah e Ye Shiyuan, un'immagine inaspettata considerando che il membro anziano dello Yunkui Summit non era ritenuto coinvolto nelle macchinazioni degli Exaltists e del loro Creatore. In questo scenario enigmatico entra in scena Ye Shunguang, sorella minore di Ye Shiyuan, che ha ora assunto il titolo di nuova maestra della Spada Qingming e si unisce ai Proxies nella ricerca della verità.

L'aggiornamento introduce due agenti di grado S che portano dinamiche di combattimento completamente rinnovate. Dialyn, proveniente dall'organizzazione Krampus Compliance Authority, combina la sua esperienza come specialista del servizio clienti con abilità di stordimento sul campo di battaglia. Il suo sistema di gioco si basa su due risorse distintive chiamate Customer Complaint e Positive Review, che le permettono non solo di neutralizzare i nemici ma anche di convocare direttamente i compagni di squadra per scatenare le loro abilità Ultimate, amplificando significativamente i danni inflitti.

Tra ordine e chaos, nuove forze si preparano a ridefinire il destino di New Eridu

L'altro nuovo agente è Banyue, un maestro di arti marziali venerato che ha fuso innumerevoli tecniche in uno stile ibrido di straordinaria potenza. La sua meccanica di combattimento richiede ai giocatori di alternare abilmente Adrenaline e Wrathful Fires per mantenere un flusso continuo di azioni e combo fluide. Si tratta di un personaggio che premia chi riesce a padroneggiarne il ritmo, offrendo un'esperienza di gioco particolarmente gratificante per i veterani.

La Krampus Compliance Authority, organizzazione di controllo disciplinare affiliata a TOPS, gioca un ruolo cruciale negli eventi. Grazie al loro intervento, i Proxies sono riusciti a scongiurare un disastro sotto Timesworn Hill, anche se questo successo ha svelato misteri ancora più profondi che attendono di essere esplorati. La presenza di questa autorità introduce non solo alleati preziosi, ma potenzialmente anche nuovi programmi di giudizio i cui contorni restano ancora da definire.

Sul fronte delle novità ludiche, la versione 2.4 porta con sé due nuovi compagni Bangboo. Birkblick, anch'esso proveniente da Krampus, dispone di un sistema sensoriale multifunzionale che si trasforma in un cannone fluttuante durante i combattimenti, capace di scansionare e bombardare i bersagli con scariche energetiche. Il secondo è Bild N. Boolok, un personaggio più allegro che brandisce un massiccio martello a blocchi per schiacciare gli avversari.

Tra i contenuti che fanno ritorno figurano gli agenti Hugo ed Ellen, entrambi specializzati negli attacchi di tipo Ghiaccio. Particolarmente atteso è il ritorno dell'evento auto chess dedicato ai Bangboo, che si presenta rinnovato con stage speciali PvE e ricompense esclusive, tra cui proprio un Bild N. Boolok gratuito. Non manca l'evento Lightstream Notes, che invita i giocatori a esplorare New Eridu insieme a Ye Shunguang, scoprendo momenti di leggerezza in mezzo alle ombre sempre più fitte che avvolgono la narrazione.

L'aggiornamento sarà disponibile su un'ampia gamma di piattaforme, incluse PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS e Android. Il gioco mantiene la classificazione Teen dell'ESRB e PEGI 12, confermandosi accessibile a un pubblico adolescente. Per chi volesse approfondire, il trailer ufficiale è visionabile sul canale YouTube di Zenless Zone Zero, mentre ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale e sul profilo X del gioco.