Sniper Ghost Warrior Contracts: solo single-player al lancio

Poco più di un anno fa, la compagnia di sviluppo City Interactive Games annunciò Sniper Ghost Warrior Contracts. Il titolo, in particolare, si baserà su un sistema a missioni e contratti (da cui il nome, appunto), discostandosi sensibilmente da quelle che erano le meccaniche di gameplay di Sniper Ghost Warrior 3, uscito due anni fa, che presentava una struttura open-world.

Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emersi nuovi dettagli in merito al titolo: nonostante infatti la serie di Sniper Ghost Warrior sia sempre stata incentrata sulla componente single-player, Contracts presenterà al suo interno una componente multi-player, nonostante non si abbiano informazioni più precise a riguardo. Bisognerà, però, aspettare per mettere mano sulla componente online del gioco, che purtroppo non sarà disponibile al lancio.

Ad annunciarlo è stata la stessa compagnia di sviluppo City Interactive in un post sul suo account Twitter ufficiale, dichiarando che la componente multi-player verrà aggiunta solo in un secondo momento, attraverso l’introduzione di una patch di aggiornamento, ovviamente gratuita. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori dichiarazioni a riguardo, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane.

Vi ricordiamo che l’uscita di Sniper Ghost Warrior Interactive è fissata per il prossimo 22 novembre 2019, rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One e PC. E voi, cosa ne pensate di questa celebre serie di sparatutto in prima persona? Qual è il vostro episodio preferito? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!